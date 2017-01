One Direction, il nome è... copiato

foto Olycom Correlati VITE DA SUPERSTAR 08:53 - Il giusto nome d'arte può fare la fortuna di una band. Lo sanno bene alcuni ragazzi americani che, dopo aver formato e regolarmente registrato all'ufficio brevetti il loro gruppo come "One Direction", si sono visti soffiare il nome dai partecipanti dell'edizione inglese di "X Factor". Gli "originali" americani sono subito passati alle vie legali, denunciando sia i rivali che Simon Cowell, ideatore del programma. - Il giusto nome d'arte può fare la fortuna di una band. Lo sanno bene alcuni ragazzi americani che, dopo aver formato e regolarmente registrato all'ufficio brevetti il loro gruppo come "", si sono vistidai partecipanti dell'edizione inglese di "". Gli "originali" americani sono subito passati alle vie legali, denunciando sia i rivali che Simon Cowell, ideatore del programma.

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson si erano presentati come solisti alle audizioni di "X Factor" UK, ma alla fine erano stati convinti dai giudici ad esibirsi insieme sotto il nome di "One Direction".



Ma adesso Dan O'Leary, manager dei "One Direction" americani, è subito passato al vie legali chiedendo che il nome della band inglese venga cambiato prima dell'inizio del tour americano, oltre ad un risarcimento di ben 1 milione di dollari. "Non mi interessa quanto sia potente Simon Cowell. Di certo non ci faremo mettere i piedi in testa - ha dichiarato al "Sun" - Abbiamo i diritti, abbiamo talento e tanta passione. I sogni dei miei ragazzi e della band sono altrettanto importanti quanto quelli del gruppo di Cowell".



Nel frattempo i "One direction" 'copioni' non sembrano preoccuparsi molto della vicenda, continuando a condurre vite da star, fatte di barche lussuose e ragazzine in delirio.