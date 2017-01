"U&D", Rosy e Italo vogliono un figlio

foto Da video Correlati WEEKEND A BARCELLONA

PROGETTI DI VITA 10:40 - Si sentono già una famiglia Rosy e Italo, visto che dopo il colpo di fulmine a "Uomini e Donne" (versione "Ragazzi e ragazze") adesso convivono. Lei ha lasciato Roma per stargli più vicino a Pescara e insieme progettano il loro futuro: "Dopo il primo ballo in trasmissione abbiamo capito che eravamo fatti l'uno per l'altro, adesso pensiamo a un figlio", raccontano a "Visto". - Si sentono già una famiglia, visto che dopo il colpo di fulmine a "" (versione "Ragazzi e ragazze") adesso convivono. Lei ha lasciato Roma per stargli più vicino a Pescara e insieme progettano il loro futuro: "Dopo il primo ballo in trasmissione abbiamo capito che eravamo fatti l'uno per l'altro, adesso pensiamo a un figlio", raccontano a "".

"Facciamo fatica a capire bene cosa è successo - raccontano - non pensavamo di innamorarci davvero in trasmissione". Dopo un piccolo diverbio Rosy gli ha scritto un sms: "Sono confusa perché mi sto innamorando".



E Italo, che provava le stesse emozioni, le ha risposto abbracciandola e baciandola. Da allora non si sono più separati. Non hanno aspettato neppure la fine del programma, e hanno annunciato a Maria De Filippi la loro scelta di stare insieme: "Anche le nostre famiglie sono contente, ci vedono cambiati, vogliamo stare insieme per i prossimi settant'anni".



D'altronde Rosy ha lasciato la sua Roma senza pensarci un attimo e si è subito trasferita a Pescara dove Italo ha un hotel: "Ho mollato lavoro e città ma so che ne vale la pena. Pensiamo a un figlio, ma nel futuro noi due siamo già una famiglia". Ma Italo, ironicamente, frena: "Convivendo con me in fondo un figlio ce l'ha già... penseremo a un bambino soltanto quando, finalmente, io sarò diventato più grande".