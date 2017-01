Kendra: "Il sesso è un'ottima medicina"

foto Ap/Lapresse Correlati CURVE DA "CONIGLIETTA" 10:20 - "Il sesso è divertente ma lo sapevate che fa anche bene?". Parola di Kendra Wilkinson. L'ex playmate e star della tv americana per la serie "The Girls Next Door" sul suo sito ufficiale ha incoraggiato i fan ad avere una vita sessuale attiva e soddisfacente, sostenendo come le ricerche scientifiche abbiano dimostrato che fare l'amore abbassi la pressione, i livelli di stress generale e che stimoli perfino il sistema immunitario. - "Il sesso è divertente ma lo sapevate che fa anche bene?". Parola di. L'ex playmate e star della tv americana per la serie "The Girls Next Door" sul suo sito ufficiale ha incoraggiato i fan ad averee soddisfacente, sostenendo come le ricerche scientifiche abbiano dimostrato che fare l'amore abbassi la pressione, i livelli di stress generale e che stimoli perfino il sistema immunitario.

"Fare sesso un paio di volte a settimana - scrive - aumenta gli anticorpi e vi protegge da raffreddori e altre infezioni". Kendra ha poi elencato i benefici dal punto di vista della bellezza: "Il sesso rende le labbra e le guance più colorate e aumenta la luminosità della pelle. Inoltre aumenta il flusso sanguigno che porta ossigeno e sostanze nutritive agli organi. Le donne che fanno sesso oltretutto tendono a camminare con la testa alta e ondeggiano i fianchi diventando ancora più sexy. Si tratta di un'iniezione di fiducia che fa miracoli".



La modella ha rivelato di avere una vita sessuale varia con il marito Hank Baskett e di fare spesso l'amore fuori dalla camera da letto per rendere le cose più eccitanti: "Siamo persone divertenti e non ci piace restare intrappolati nelle mura della nostra stanza. Siamo spontanei e non prendiamo le cose troppo sul serio limitandoci. Ci piace guardarci attorno! Lo abbiamo fatto anche un paio di volte in macchina".