Tirabassi: "Quanta fatica stare tra i fornelli!"

NORD E SUD SI SFIDANO A TAVOLA 13:26 - Prende il via su Canale5 una delle serie più attese della stagione, "Benvenuti a tavola", dove Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio interpretano due chef (il primo romano, il secondo milanese) i cui ristoranti si fronteggiano con grande rivalità. "Abbiamo girato d'estate con un gran caldo e stare in mezzo ai fornelli è stata una vera fatica - spiega Tirabassi a Tgcom24 -, però tutto con grande divertimento". - Prende il via suuna delle serie più attese della stagione, "", doveinterpretano due chef (il primo romano, il secondo milanese) i cui ristoranti si fronteggiano con grande rivalità. "Abbiamo girato d'estate con un gran caldo e stare in mezzo ai fornelli è stata una vera fatica - spiega Tirabassi a-, però tutto con grande divertimento".

Due famiglie, due ristoranti, due approcci diversi di intendere la cucina e anche la vita. La combinazione non può che essere esplosiva e, quindi, fonte di grande divertimento. Ma con il fascino della cucina, trattata con grande cura e serietà, dai dettagli dei piatti fino alla luce con cui venivano riprese le materie inquadrate. La serie ideata da Pietro Valsecchi di elementi di successo da cui partire ne ha almeno due: la dicotomia Nord-Sud che tanto diverte il pubblico, e la cucina che da qualche tempo sembra essere la grande passione degli italiani.



"Il tutto trattato con gli stilemi della commedia all'italiana - dice Tirabassi -, e questo è il terzo elemento trascinante della vicenda. E' una commedia molto semplice e questa è la sua forza".



Come è stato lavorare sul set tra fornelli e pietanze da preparare?

Intanto una gran fatica, perché abbiamo girato d'estate e faceva un gran caldo. Però il divertimento è sempre stato primario perché il testo è comunque brillante e noi inventavamo... insomma, ci siamo dati da fare per rendere piacevole il tutto.



Nella vita reale sei un appassionato di cucina?

Se devo essere sincero ho altre passioni. Però la cucina è stata il primo luogo dove ho cercato una indipendenza dalla famiglia. Facendo l'attore mi sono trovato a vivere da solo molto presto e quindi ho iniziato a cucinare per forza di cose. Poi avendo la famiglia fai esperienza, cerchi di perfezionarti, inventarti qualcosa per far mangiare la verdura ai figli...



Ho letto che vi siete dovuti preparare a dovere sulla materia. Hai imparato qualcosa?

Io non sapevo nulla e siamo andati per qualche sera, nelle ore di punta, nelle cucine di alcuni ristoranti, proprio per capire come funziona una cucina. Devo dire che è stato interessante scoprire che non è molto diverso dall'essere in barca a vela: c'è una divisione dei compiti di tipo militaresco. Poi abbiamo imparato a preparare alcuni piatti, abbiamo fatto un corso al "Gambero Rosso"... Insomma tutto per fare qualcosa di credibile, per quanto la commedia poi porti un po' a falsare la realtà.



Sei reduce da "Romanzo di una strage", il film di Marco Tullio Giordana, e da una tournée teatrale dove interpretavi un testo di Ascanio Celestini. Quanto ti piace muoverti su terreni così diversi?

Come attore questo è il grande vantaggio. In una situazione come quella di "Romanzo di una strage", dove si ricostruisce una storia vera, non puoi permetterti delle svisate, devi essere rigoroso e stare nel racconto. Nella commedia come "Benvenuti a tavola" invece puoi cercare di raccontare qualcosa che metta insieme tutta la famiglia davanti al televisore, un'impresa ai giorni d'oggi. Quella teatrale è ancora un'altra chiave: quella del teatro di narrazione, dove posso usare corde ancora diverse.



Probabilmente in questo modo finisci anche con il rivolgerti a pubblici diversi...

Sì, anche se l'essere diventato un volto celebre con la televisione mi ha donato una vita teatrale più facile. La gente ti conosce e viene a teatro, anche se magari non sa bene a cosa va incontro. Questo è un grosso aiuto rispetto ai miei colleghi che fanno solo teatro e si devono muovere in un ristretto giro di pubblico teatrale. Lo dicono purtroppo i numeri, gli incassi che fanno personaggi televisivi schiacciano quelli del teatro di ricerca, che dovrebbe essere più importante come realtà.



Massimo Longoni