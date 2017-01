Paz de la Huerta, sesso allo stato puro

foto Max Correlati SENSUALE COME NON MAI 14:30 - "Paz trasuda sesso". Questa le parole della fotografa Ellen von Unwerth per descrivere la carica erotica di Paz de la Huerta, che posa senza veli per il settimanale "Max". Nella prima stagione di "Boardwalk Empire" era la viziata e pericolosa pupa del boss Nucky Thompson (Steve Buscemi), ma la sua vita reale - fatta di alcol ed eccessi - riesce ad essere ancora più borderline di quella dei personaggi che interpreta. - "Paz trasuda sesso". Questa le parole della fotografa Ellen von Unwerth per descrivere la carica erotica di, che posa senza veli per il settimanale "". Nella prima stagione di" era la viziata e pericolosa pupa del boss Nucky Thompson (Steve Buscemi), ma la sua vita reale - fatta di alcol ed eccessi - riesce ad essere ancora più borderline di quella dei personaggi che interpreta.

Sfrontata ed provocante, Paz ha conquistato lo show-biz a suon di scandali, attirandosi le simpatie anche di un'altra famosa bad girl, Lana del Ray, che l'ha voluta - anche se visibilmente ubriaca - nel video di "Videogame". Perfino Michael Douglas, quando l'ha incontrata per la prima volta, non ha resistito al suo fascino e non si è trattenuto dal dirle: "Sei la ragazza più bella che vedo dal 1965".