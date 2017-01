Il transatlantico "Titanic" sbarca su Canale 5

foto Dal Web 10:13 - A 100 anni dal naufragio della nave creduta inaffondabile, il Titanic, la rete ammiraglia di Mediaset propone la visione del film kolossal di James Cameron, secondo maggior incasso cinematografico di tutti i tempi. Appuntamento con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet su Canale 5 domenica 15 aprile alle 21.10. In Italia il film uscì il 16 gennaio 1998 restando nelle sale per sei mesi e incassando 81 miliardi di lire. - A 100 anni dal naufragio della nave creduta inaffondabile, illa rete ammiraglia di Mediaset propone la visione del film kolossal di, secondo maggior incasso cinematografico di tutti i tempi. Appuntamento consu Canale 5 domenica 15 aprile alle 21.10. In Italia il film uscì il 16 gennaio 1998 restando nelle sale per sei mesi e incassando 81 miliardi di lire.

“Titanic” di James Cameron racconta la storia d’amore tra il disegnatore di umili origini Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e la giovane aristocratica Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet) per arrivare poi alla drammatica e spettacolare descrizione dell’affondamento del Titanic nel suo sfortunato viaggio inaugurale.



Sono trascorsi 100 anni da quella fredda notte del 15 aprile 1912 quando il transatlantico Titanic, ritenuto dai costruttori inaffondabile, nel suo viaggio inaugurale da Southampton a New York, a sud di Terranova, non riuscì ad evitare lo scontro con un iceberg che provocò lo spaccamento in due della nave e il suo completo affondamento in poche ore. Nella tragedia persero la vita 1500 su 2200 passeggeri imbarcatisi per una crociera di lusso.



Da quella fatale data in poi quello del Titanic ha rappresentato nell’immaginario collettivo il naufragio più disastroso della storia e di conseguenza in questi cento anni si sono moltiplicati gli studi, i documentari e le ricostruzioni dell’affondamento del gigante dei mari.



A pochi giorni dal centesimo anniversario del naufragio, molte le iniziative di commemorazione, tra queste la più curiosa e al passo con i tempi sembra essere la “narrazione” su Twitter, attraverso l’account “@TitanicRealTime”, lanciata in rete dalla casa editrice inglese History Press, specializzata in pubblicazioni scientifiche. In una sorta di rivisitazione in tempo reale, la storia del Titanic verrà “raccontata” da personaggi che interpreteranno il comandante Edward Smith, i membri dell’equipaggio e altri protagonisti della vicenda e attraverso 140 caratteri ripercorreranno le varie fasi dell’ultimo viaggio del transatlantico.



CAMERON: SIGNORE DEGLI INCASSI E DEGLI ABISSI

Mentre Canale 5 domenica 15 aprile, si appresta a celebrare il centenario del naufragio del Titanic con la riproposizione dell’omonimo film in prima serata, il regista James Cameron, per non smentire la sua fama di uomo da record e dai risultati “kolossali”, stupisce il mondo intero con una impresa spettacolare: il 26 marzo è stato il primo ad aver raggiunto, a bordo di uno speciale sottomarino, il punto più profondo della terra nella Fossa delle Marianne, 10.898 metri sotto il livello del mare, trasformandosi da signore degli incassi cinematografici mondiali con due pellicole pluripremiate (Avatar e Titanic) a signore degli abissi.