Simpson, Springfield è in Oregon

Per vent'anni il creatore dei "Simpson" Matt Groening ha sparso indizi sulla Springfield a cui si è ispirato per la famosa serie tv. E ora finalmente si è deciso a svelare il mistero. Bene, di 53 cittadine sparse per gli Stati Uniti (dall'Illinois al Kentucky al South Dakota), quella a cui pensava era la più vicina a Portland, dov'è nato e cresciuto: "E' in Oregon che ho ambientato la mia creatura".

"Da piccolo - spiega Groening al giornale dello Smithsonian Institute - guardavo la serie tv Father Knows Best. Ed era ambientato in una città chiamata Springfield. Quando ho scoperto che ne esistevano 53 mi sono detto 'fico: ognuno potrà pensare che si tratta della sua'".



E dire che negli anni ha cercato in tutti i modi di depistare gli spettatori, facendo credere ad esempio che la sua Springfield fosse quella del Kentucky per poi cambiare idea e posizionarla nel Missouri e ancora nel South Dakota. Ma la soluzione era davvero vicina. Forse quella più logica. Chissà cosa penseranno adesso gli abitanti della Springfield dell'Oregon che non sempre nella serie vengono descritti come cittadini modello.