Michelle Hunziker: "Via da Twitter"

Dice addio a Twitter e limita l'utilizzo di Facebook alla figlia Aurora. Michelle Hunziker lancia la sua crociata contro i social network, perché per la showgirl (come racconta al settimanale "A") il "contatto fisico è più importante". Poi saluta i follower: "Amici! Vi voglio ringraziare di questo periodo passato insieme! Siete stati grandiosi e vi abbraccio uno ad uno tutti i miei follower! Vvb".

"Mia figlia usa Facebook, ma non le concedo più di un'ora al giorno - spiega Michelle - cerco di trasmettere l'importanza del contatto vero, fisico. A quell'età chattano con persone che li attraggono. Dicono cose incredibili. Si confidano. Tramite Facebook si parlano, iniziano un rapporto ma non hanno il coraggio di incontrarsi. Più diventa intimo il rapporto, meno vogliono conoscersi. Hanno paura del confronto vero. E si lasciano. Vivono virtualmente dei rapporti e si lasciano virtualmente. È un argomento di cui si parla poco, ma i giovani di oggi vivono così".



La Hunziker si scaglia contro l'assuefazione da social network, che possono creare una vera e propria dipendenza: "Sento di ragazzi che passano anche dieci, quindici ore al pc. Sono i giochi dei social network, che fanno con gente di tutto il mondo. Toglierli da lì è difficile. Purtroppo ci si mettono anche le scuole: danno tutti i compiti al computer. Non scrivono più, non si va più a fare la ricerca in biblioteca. Poi, mentre fanno i compiti, scatta la chat. Quindi fanno tutto contemporaneamente. C'è l'amico, l'altro amico, poi c'è Skype che tengono acceso. Aurora non è assuefatta, ma è la loro vita, il loro mondo".



Un possibile antidoto? "Invito tutti i suoi amici a casa, anche se lei non vorrebbe. Poi si diverte, escono. Ma tutti quelli che ha conosciuti via chat non li incontrerà mai. Paura del giudizio".