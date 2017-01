"Angry Birds" alla conquista della televisione

foto Facebook 12:51 - Gli uccellini più arrabbiati del web si preparano ad invadere anche il piccolo schermo. Dopo aver conquistato gli smartphone, Angry Birds - giocato ogni giorno da 30 milioni di persone in tutto il mondo - diventerà infatti una serie tv animata. I 52 episodi, di circa 2/3 minuti ciascuno, sono stati pensati per televisioni, computer e cellulari, ma non è escluso che nel 2014 arrivi anche una versione cinematografica. - Gli uccellini più arrabbiati del web si preparano ad invadere anche il piccolo schermo. Dopo aver conquistato gli smartphone,- giocato ogni giorno da 30 milioni di persone in tutto il mondo - diventerà infatti. I 52 episodi, di circa 2/3 minuti ciascuno, sono stati pensati per televisioni, computer e cellulari, ma non è escluso che nel 2014 arrivi anche una versione cinematografica.

Il giochino finlandese, sviluppato dalla Rovio nel 2009, si è diffuso rapidamente tra gli utenti di smartphone e tablet soprattutto per la giocabilità immediata. Lo scopo di ogni livello è distruggere tutti i maialini verdi, nascosti tra le strutture, catapultando loro addosso i vari tipi di uccelli.



"Vogliamo approfondire i pensieri, i sentimenti dei personaggi - ha dichiarato Nick Dorra, capo di Rovio al "Telegraph" - Vogliamo scoprire perché sono sempre così arrabbiati". La serie è stata concepita per essere fruibile su diversi supporti, anche se non è escluso un progetto per il grande schermo che, però, non arriverebbe prima del 2014.



Quest'anno in Finlandia aprirà anche "Angry Birds Land" un parco a tema interamente dedicato agli uccellini. Dorra non nasconde le ambizioni della sua azienda che, seppur giovane, è pronta a conquistare la sua fetta di mercato: "La Disney è un grande modello per noi. Vogliamo essere visti come un'azienda di intrattenimento, non di videogiochi".