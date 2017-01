A Jennifer Love Hewitt "spariscono" le tette

foto Ufficio stampa Correlati CHIRURGIA DIGITALE

ORRORI DEL FOTORITOCCO 10:59 - Una scelta controcorrente quella di "The Client List". Per pubblicizzare il suo show Lifetime ha infatti deciso di "sgonfiare" il generoso décolleté di Jennifer Love Hewitt - che nella serie interpreta una massaggiatrice hot di un centro benessere - con l'aiuto di Photoshop. Nel nuovo cartellone pubblicitario le curve dell'attrice texana sono diventate più modeste, così come la lingerie è apparsa più castigata. - Una scelta controcorrente quella di "". Per pubblicizzare il suo show Lifetime ha infatti deciso di "sgonfiare" il generoso décolleté di- che nella serie interpreta una massaggiatrice hot di un centro benessere - con l'aiuto di Photoshop. Nel nuovo cartellone pubblicitario le curve dell'attrice texana sono diventate più modeste, così come la lingerie è apparsa più castigata.

"Qualcuno mi ha spedito una copia della fotografia. Mi è piaciuta ma mi sono chiesta: 'Umh, è successo qualcosa?' - ha commentato l'attrice durante il programma radiofonico "Kevin & Bean Show" - Non sono sicura di cosa sia successo ma probabilmente qualcuno voleva vedermi con una taglia in meno".



In "The Client List" la Love Hewitt interpreta una madre disperata che, per ripagare i debiti dell'ex marito, inizia a lavorare come squillo in un centro benessere frequentato da uomini facoltosi.