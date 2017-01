Elia: "Manuel Casella mi ha tradita"

foto LaPresse Correlati LE EMOZIONI DELLA VITTORIA 11:50 - Sincera, schietta e con le idee chiare. Dopo il trionfo all'Isola dei Famosi, dove ha battuto il 'nemico' Manuel Casella, Antonella Elia traccia un bilancio a Tgcom24: "Non sopporto le ipocrisie, Manuel mi ha tradita e l'ha pagata”. Ma ne ha anche per Aida con cui litigò sull'Isola nel 2004: "E' cambiata, ora mi piace". Infine l'amore: "Vivo un sentimento platonico con Andrea che sta in Kenya. Per ora va bene così, un amore che si nutre di sogni". - Sincera, schietta e con le idee chiare. Dopo il trionfo all', dove ha battuto il 'nemico'traccia un bilancio a: "Non sopporto le ipocrisie, Manuel mi ha tradita e l'ha pagata”. Ma ne ha anche percon cui litigò sull'Isola nel 2004: "E' cambiata, ora mi piace". Infine l'amore: "Vivo un sentimento platonico con Andrea che sta in Kenya. Per ora va bene così, un amore che si nutre di sogni".

Perché ti sei isolata dal resto del gruppo negli ultimi giorni sull'Isola?

Mi sono fatta scivolare tutto addosso. Molti dei naufraghi covavano il rancore, che per me è un sentimento che non esiste. Ho detto quello che ho detto giusto o sbagliato che sia, simpatico o antipatico, nel bene e nel male. Sono abituata a dire le cose in faccia. Ovviamente non è sempre stato così. Ho imparato delle cose durante questi anni, ho fatto un percorso basato sulla lealtà di dire quello che si pensa. Il rancore è piccolo, meschino e frutto di una mentalità ristretta. Non me ne frega niente di quello hanno pensato di me, non ne vale la pena. Peggio per loro!



Cos'è successo esattamente con Manuel Casella?

Non ha avuto rispetto per la nostra amicizia. Lui ha detto che soffro della sindrome dell'abbandono ed è verissimo ma anche lui dovrebbe riflettere sul suo problema ossia dell'abbandonare. Ma è stato un atteggiamento coerente al suo gioco fatto di clown, pagliacci. Mi ha abbandonata e tradita e alla fine l'ha pagata perché il pubblico da casa non l'ha perdonato.



"Perché dovrei vincere? Me lo chiedo pure io sono pazza, genero vittime...". Eppure nonostante questo appello finale la gente ti ha premiata, perché?

Semplicemente perché il pubblico da casa ha premiato la lealtà, il cuore e l'onestà ed è piaciuto qualcosa di me. Qualcosa che forse neanche io vedo o conosco.



Quando hai vinto al televoto contro Aida l'hai consolata a lungo, come mai?

Si è messa a piangere perché ha creduto in una cosa fino in fondo. Per me è stato doloroso anche perché stavolta non ho avuto nessuna acredine con lei. Il dolore è un sentimento difficile da accettare e quando c'è mi tocca il cuore.



Dall'Isola 2004 quando avete litigato, è cambiato qualcosa tra voi?

Aida moltissimo. E' mamma e donna nello stesso tempo. Caratterialmente è cambiata rispetto a quando abbiamo fatto l'Isola assieme, era molto più giovane ed arrogante. Adesso ha una personalità più solida e devo dire che mi piace. Anche se questo non vuol dire che siamo 'amiche'. Mentre eri sull'Isola ti sei rivolta ai tuoi compagni: "Sono patetica, sono la peggiore ma voi siete falsi e sleali".



Sei dotata di forte autocritica?

Non ho grande stima di me stessa dovuto a tanti motivi, tra cui magari carenze affettive e ad altre problematiche. Ognuno di noi ha certi comportamenti umani. Per me sono determinanti lealtà, amore, complicità, saggezza. Sarò 'pazza', 'diversa' ma questi sono valori in cui credo. Al di là del gioco ci sono gli essere umani.



Durante la finale ti ha mandato un videomessaggio Andrea dal Kenya, che hai definito “una storia non vissuta”. Cos'è successo?

Questo è un amore platonico e si trasformerà in qualcosa di molto tangibile. Ma io amo l'amore platonico perché perfetto e sono i sogni che la nutrono. Ci siamo conosciuti durante una vacanza e tra noi non è successo nulla. Siamo rimasti in contatto tramite mail e da lì è nato tutto, ma molto tempo dopo.



Hai vinto 200mila euro e parte li devolverai in beneficenza, a chi andranno questi soldi?

A Medici senza frontiere e Amnesty International. Vincere questi soldi e poterli dare a queste associazioni rispecchia uno dei miei ideali. Ossia riuscire a fare qualcosa personalmente con i miei soldi a favore di chi ne ha bisogno senza ricorrere a terze persone. Infine una curiosità.



In Rete c'è un video, ormai cult, in cui durante la premiazione alla Ruota della Fortuna hai fatto i complimenti a una signora che aveva rifiutato la pelliccia, ma Mike Bongiorno si infuriò...

(Scoppia in una sonora risata, ndr) Ah Mike! "Lo sponsor è sacro!" Io credo sempre in quello che penso e secondo me quella signora aveva fatto un gesto d'amore strepitoso per un essere umano, dimostrando di essere compassionevole e sensibile. Per me quella signora era il mio eroe.

