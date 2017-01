Sharon Stone si commuove per Alessandra

Sharon Stone si è anche scatenata quando Emma ha cantato, poi è rimasta rapita da Carone. Ha sorriso, partecipato e votato consultandosi spesso con l'altra giurata Sabrina Ferilli. Il feeling tra le due è stato immediato e si sono salutate calorosamente al termine della puntata, a telecamere spente. Vani i tentativi di Rudy Zerbi di strapparle una foto, nonostante si sia avvicinato più volte alla diva di Hollywood per chiacchierare.



Ad aprire la serata i "Big" che hanno proposto le cover scelte personalmente. A giudicarli la giuria tecnica dei giornalisti. Tra le esibizioni più convicenti: Pierdavide Carone con "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, Annalisa in "Nothing compares 2 U" di Sinead O' Connor, Alessandra Amoroso coinvolgente con il gospel "If you don’t know me by now" ed Emma Marrone con look raffinato e scarpe con tacco colorate in "Guarda che luna". L'ospite internazionale musicale Toquinho ha accompagnato Karima su "Oh che sarà".



Gli ultimi due classificati Antonino e Karima si sono scontrati al televoto ed è stata quest'ultima ad uscire.



La danza è tornata protagonista con Alessandra Celentano, il suo nome è venuto fuori dopo che Maria De Filippi ha chiamato le carte dei professori. L'insegnante ha messo in sfida Jonathan e Giuseppe per poi affidarsi al voto della giuria esterna (Sharon Stone, Sabrina Ferilli e Simone Annichiarico). Viene salvato Giuseppe. Jonathan è finito al televoto con Valentin. Quest'ultimo era uscito perdente dallo scontro con Nunzio, salvato (a sorpresa) dalla giuria tecnica. Jonathan ha vinto contro Valentin con l'84% delle preferenze al televoto.



Il turno dei cantanti dei "Giovani" è stato stabilito dalla scelta di Mara Maionchi che ha mandato in sfida Claudia contro Carlo. La giuria esterna, interpellata sempre da Mara, ha premiato Claudia. Zerbi poi ha messo al confronto Valeria e Stefano affidando il giudizio alla giuria tecnica che ha salvato Valeria. Carlo ha vinto contro Stefano con il 60% delle preferenze.



I "Big" hanno proposto poi i loro inediti. Pierdavide Carone ha colpito per eleganza, Alessandra Amoroso ed Emma perché sono riuscite a coinvolgere il pubblico e Marco Carta per la sincerità della sua canzone. L'Orchestra mette al primo posto Emma e inspiegabilmente agli ultimi due Marco Carta e Carone. Questa settimana su iTunes era possibile acquistare i brani dei "Big". Il più scaricato avrebbe ottenuto la "golden share" per scalare di due posti e salvarsi. Marco Carta è stato il più "scaricato" e dunque si è salvato. Al televoto è finito Antonino che ha perso al confronto con Carone.

Andrea Conti