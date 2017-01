Ruggeri e Corona a "Scherzi a parte - Varietà"

foto LaPresse Correlati LO SCHERZO A SERENA AUTIERI 15:26 - Lunedì 9 aprile in diretta su Canale 5 in prima serata il secondo appuntamento con "Scherzi a parte - Varietà", il programma di Fatma Ruffini condotto da Luca e Paolo. Ospiti: Enrico Ruggeri, L’Aura, Ale&Franz, Platinette, Arturo Brachetti, Fabrizio Corona, Juliana Moreira, Paola & Chiara. - Lunedì 9 aprile in diretta su Canale 5 in prima serata il secondo appuntamento con "", il programma di Fatma Ruffini condotto da. Ospiti: Enrico Ruggeri, L’Aura, Ale&Franz, Platinette, Arturo Brachetti, Fabrizio Corona, Juliana Moreira, Paola & Chiara.

Anche in questa puntata, non mancheranno le sorprese con i monologhi dei due conduttori e le esilaranti gag che coinvolgono gli ospiti in studio. Che lunedì saranno Enrico Ruggeri che, accompagnato dall’orchestra duetterà anche con L’Aura in “Quello che le donne non dicono”, Ale&Franz, Platinette e Arturo Brachetti che si esibirà in numeri di “puro trasformismo”.



Al centro del programma, gli scherzi ai danni di Mariano Apicella, impegnato in una serenata che gli procurerà qualche inconveniente, e quello ad Andrea Dovizioso richiamato inaspettatamente alle armi per il servizio di leva.



Tra gli ospiti della seconda puntata anche Juliana Moreira, Fabrizio Corona, e Paola e Chiara.



In contemporanea alla diretta del programma, su Facebook (http://www.facebook.com/scherziaparte) ci sarà un Live Blogging con anticipazioni, curiosità, backstage, microinterviste, giochi.



Su Premium Play (http://play.mediasetpremium.it/) sarà invece possibile rivedere la prima puntata della seconda stagione di Scherzi a parte con lo scherzo integrale a Leo Gullotta.