La gelosia ad "Amici": Gerardo lascia Valeria

E' già tutto pronto per il secondo appuntamento con il serale di "Amici" in onda in prima serata sabato 7 aprile su Canale 5. Superospite è Sharon Stone che farà parte della giuria esterna. Intanto nella casetta dei ragazzi si è consumato l'addio di un amore. Gerardo ha scoperto che la fidanzata Valeria ha baciato il ballerino Nunzio quando ancora non stavano insieme. La cantante conferma ma Gerardo va su tutte le furie e la lascia.

Eppure Valeria era stata chiara: "Prometti che se ti dico la verità non ti arrabbi?". Gerardo ha dato la sua parola ma poi non ce l'ha fatta ed è andato su tutte le furie. A quanto pare il bacio con Nunzio è stato uno scherzo ordito dal ballerino stesso: "Quando mi ha baciata l'ho respinto e gliene ho dette di tutti i colori". Ma il cantante dei Blu non ci sta e respinge continuamente Valeria fino allo sfinimento.



"Non mi devi toccare, è finita. Io sono il pazzo che ha le visioni eh? Io sono il pazzo di 'Amici', Valeria è a posto e invece ha baciato un altro", ha detto riputamente il cantautore.



Insomma tra i due ragazzi sembra veramente finita nonostante le suppliche di Valeria. Gerardo non ha la minima intenzione di tornare sui suoi passi e ha trascorso la notte sdraiato fuori in giardino.



AMICI CON SHARON STONE, SABRINA FERILLI E SIMONE ANNICCHIARICO

Secondo appuntamento, sabato 7 aprile alle 21.10 su Canale 5 con "Amici". In studio arriva la star di Hollywood Sharon Stone che farà parte della giuria esterna. A completare il trio della giuria, Sabrina Ferilli e Simone Annicchiarico, reduce dal successo di Canale 5 "Italia's Got Talent". Ci saranno anche Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.



Dopo la momentanea esclusione di Valerio Scanu e Virginio Simonelli, che avranno la possibilità di tornare in gara tra i BIG grazie ad un ripescaggio che avverrà nel corso della terza puntata, torneranno ad esibirsi: Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Karima, Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Antonino Spadaccino. Nel girone dei "Giovani", dopo l’eliminazione di Francesca Mariani e Josè Becerra, sono rimasti in 12 a contendersi il titolo di vincitore: Claudia Casciaro, Marco Castelluzzo, Ottavio De Stefano, Carlo Alberto Di Micco, Stefano Marletta, Gerardo Pulli e Valeria Romitelli, per il canto; Francesca Dugarte, Jonathan Dante Gerlo, Giuseppe Giofrè, Nunzio Perricone e Valentin Stoica, per il ballo. A influenzare i risultati della gara dei BIG di questa settimana, per la prima volta, concorrerà anche un nuovo strumento di voto: il download digitale delle loro canzoni.

Andrea Conti