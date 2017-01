Isola, Valeria Marini si alza e lascia lo studio

foto LaPresse Correlati EMOZIONI E VITTORIA

AIDA, LATO B DA VINCITRICE 12:44 - In studio all'Valeria Marini. La showgirl voleva intervenire durante la diretta ma per esigenze di tempo e copione i tempi erano ristretti e dunque non si sapeva quando avrebbe potuto prendere la parola. Inviperita Valeria ha lasciato lo studio durante la pubblicità. - In studio all' Isola dei Famosi durante la finalissima la vera primadonna è stata. La showgirl voleva intervenire durante la diretta ma per esigenze di tempo e copione i tempi erano ristretti e dunque non si sapeva quando avrebbe potuto prendere la parola. Inviperita Valeria ha lasciato lo studio durante la pubblicità.

Poi la Marini è tornata dopo quasi un'ora. Assieme a Cecchi Paone ed altri ex naufraghi ha protestato per l'avanzata di Antonella Elia verso la vittoria, fino allo scontro con Diego di Radio Deejay sul peso del televoto e le scelte che sono state fatte anche nelle scorse settimane. Finito il suo intervento, e prima che la Elia arrivasse in studio, Valeria si è alzata nuovamente e mentre gli autori le hanno chiesto dove stesse andando la showgirl ha risposto con un sorriso: "Devo andare a far pipì". E non è più tornata.

Andrea Conti