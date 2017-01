Jennifer Love Hewitt hot per "The Client List"

Jennifer Love Hewitt si trasforma in una escort provocante per "The Client List", la serie tv in onda negli Stati Uniti a partire dall'8 aprile su LifeTime. L'attrice sarà Riley, una madre single costretta a lavorare in un centro benessere, dopo che il marito l'ha lasciata sommersa dai debiti. La donna scoprirà ben presto che dietro la spa si nasconde un giro di squillo di lusso, che intrattengono i danarosi clienti.

Lingerie di seta e tacchi a spillo diventano quindi la divisa d'ordinanza della neo-massaggiatrice che, dopo l'iniziale sbigottimento, si cala alla perfezione nei panni di geisha e inizia a fare carriera, tanto da diventare proprietaria del centro.



La serie tv - tratta da una storia vera - è nata dopo il successo dell'omonimo film, prodotto e interpretato dalla stessa Love Hewitt e andato in onda l'anno scorso su Lifetime. Per questo ruolo l'attrice ha inoltre ottenuto la sua prima nomination ai Golden Globe del 2011.