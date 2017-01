Isola, Antonella Elia vince con follia e cuore

foto LaPresse Correlati BACKSTAGE INEDITO: MARINI VA VIA

AIDA, LATO B DA VINCITRICE 17:24 - Un personaggio controverso, senza peli sulla lingua, amante della natura, abbracciava gli alberi ma apprezzava meno gli uomini come Manuel Casella indicato come "ipocrita". Secondo i lettori di Tgcom24 doveva essere Antonella Elia a vincere l'Isola dei Famosi (46% delle preferenze). E così è stato. L'attrice alla fine faccia a faccia con Manuel Casella ha vinto. - Un personaggio controverso, senza peli sulla lingua, amante della natura, abbracciava gli alberi ma apprezzava meno gli uomini comeindicato come "ipocrita". Secondo i lettori didoveva essere Antonella Elia a vincere l'Isola dei Famosi (). E così è stato. L'attrice alla fine faccia a faccia con Manuel Casella ha vinto. Polemica Valeria Marini che ha lasciato due volte lo studio durante la pubblicità.

"Ma non mi votate pubblico! Sono pazza, inaffidabile. Perché?". Con un semplice appello finale Antonella Elia si è portata a casa la vittoria e il premio di 200 mila euro in gettoni d’oro al lordo di imposte e trattenute, di cui la metà verrà devoluta in beneficenza ad un’associazione benefica proposta da Antonella ed approvata dalla Rai.



Manuel Casella aveva già intuito che il vento stava cambiando per lui dalla vittoria di Antonella al televoto contro Aida. L'attore ha comunque fatto il suo gioco fino all'ultimo. Via via la Elia è riuscita a superare tutti gli ostacoli e trovarsi faccia a faccia contro "l'ipocrita", come lo ha spesso definito. Ha sorriso poco, sguardo fisso nel vuoto quando le è stato comunicato che aveva passato il giudizio del televoto e incredula mentre abbracciava Aida Yespica, scoppiata in pianto per l'eliminazione.



"E' vero quel che dice Manuel che hai dei problemi personali?", ha chiesto il conduttore Nicola Savino alla Elia in studio. "E' vero" seguito ad alcuni secondi, interminabili, di silenzio è stata la risposta per poi esplodere in un sorrriso che ha coinvolto il pubblico. E a niente sono servite le proteste dei compagni, ex naufraghi, al momento dell'eliminazione della Yespica perché i giochi erano "quasi" fatti. Valeria Marini, una delle protagoniste nelle discussioni con Antonella sull'Isola, strategicamente ha abbandonato lo studio prima dell'arrivo della vincitrice, "devo andare a fare la pipì" ha sussurrato agli autori. Ed è scomparsa.



"Ho vinto con il cuore", ha ripetuto più spesso la Elia durante la consegna del premio e gli italiani le hanno creduto, premiandola. Deluso e amareggiato Manuel che si è tenuto stretto Andrea e Max Bertolani ("il vero personaggio di questa edizione", ha detto Luxuria), un "abbraccio" che non ha certo giovato alla rincorsa verso la vittoria.

Andrea Conti