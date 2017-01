Emanuele Filiberto racconta il suo male

foto LaPresse Correlati PRIMA DELL'INTERVENTO 11:58 - Emanuele Filiberto, operato giovedì mattina per un tumore recidivo al setto nasale, è intervenuto telefonicamente nel corso della puntata di "Pomeriggio Cinque", per raccontare la propria esperienza. Il Principe di Savoia già nei giorni scorsi aveva annunciato , operato giovedì mattina per un, è intervenuto telefonicamente nel corso della puntata di "", per raccontare la propria esperienza. Il Principe di Savoia già nei giorni scorsi aveva annunciato tramite Twitter che - a quattro mesi dall'ultimo intervento - "il male si era ripresentato" e sarebbe pertanto dovuto finire di nuovo sotto i ferri.

"Siamo tutti fiduciosi, aspettiamo la biopsia con serenità e nel frattempo si va avanti, perché la vita merita di essere vissuta - ha detto Emanuele Filiberto nel salotto di Barbara D'Urso - Voglio lanciare un messaggio a tutti, ci vuole prevenzione. A me ha salvato la vita".



Grazie a Twitter il Principe è rimasto costantemente in contatto con i suoi fan, anche durante la degenza in ospedale. "Ecco è arrivato il momento... buona giornata a tutti, spero potervi dare notizie al più presto..." ha scritto Emanuele Filiberto poco prima dell'intervento. Subito dopo l'operazione ha poi informato i suoi followers: "Operazione fatta... ora mi riposo con tutti i vostri affettuosi messaggi... GRAZIE"