"U&D", lite tra Francesca e Selvaggia

A "Uomini e Donne" tra Francesca e Selvaggia volano insulti. Le due corteggiatrici di Alessio per poco non arrivano alle mani. Il motivo del contendere, naturalmente, è il tronista. La cubista attacca: "Ti do un pizzone", e la sexy mora si difende: "Non ti permettere, passi lunghi e ben distesi". Le due vengono separate, ma si dichiarano guerra senza esclusione di colpi.

Prima è il turno di Selvaggia, che non accetta le critiche di Alessio: "Non puoi chiedermi di non ballare più in discoteca, perché altrimenti io dovrei chiederti di non fare più serate". Poi passa all'attacco di Francesca: "Si adagia sugli allori e sta giocando alla grandissima". Nel frattempo in studio scorrono le immagini dell'esterna tra Francesca e Alessio e Cristian che è in trasmissione in qualità di ospite con Tara interviene: "Tre sono le cose, o eri finta con me, o sei finta con lui, o sei proprio finta".



Tina Cipollari non si lascia sfuggire l'occasione: "Vai a fare la sceneggiatrice, sei proprio una persona indegna...". La corteggiatrice nel frattempo abbandona lo studio e la rivale Selvaggia ne approfitta per denigrarla di nuovo. Ma Francesca rientra per un confronto molto acceso: "Ho ucciso qualcuno? Io mi sono sempre comparata in modo leale, non ti devi permettere di dire certe cose su di me". Selvaggia però non tiene a freno la lingua: "Guardatela... si vede il perizoma, e poi parla per me...".



Le due si scontrano violentemente e per sedare la rissa devono intervenire gli altri ospiti. Francesca esce di nuovo e poi rientra: "Non mi piace sentirmi dire certe cose, non me lo merito, torno perché penso che valga la pena di conoscere Alessio, le critiche sono costruttive, ma gli insulti no. Facile tirare fuori la lacrimuccia, ma non è facile essere attaccata da tutti". E Alessio replica: "Io ti credo in parte, è normale avere dubbi, adesso tocca a te dimostrarmi delle cose". Poi le chiede di ballare e tutto torna come prima.