Consegnato il Tapiro d'oro a Renzo Bossi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Il video della consegna del Tapiro 23:08 - Striscia la Notizia consegna il Tapiro d'oro al Consigliere della Regione Lombardia Renzo Bossi, citato nell'inchiesta sui fondi sottratti dalle casse della Lega e utilizzati per le spese personali dei familiari del Senatur Umberto Bossi. La consegna avverrà durante l'appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5 stasera alle 20.35.

Raggiunto da Valerio Staffelli, Bossi Jr. dichiara di non aver mai ricevuto e usato soldi della Lega, neppure in campagna elettorale: "Nessuno mi ha mai aiutato economicamente. Sì, un aiuto c’è stato quando papà è venuto a Brescia per il comizio della campagna elettorale”.



Staffelli poi chiede se la Lega gli abbia comprato il diploma. Lui risponde: “Mi sono diplomato quando non avevo la pressione dei giornalisti. Non ho vissuto bene gli anni della scuola con i giornalisti fuori per avere notizie su mio padre. Ho perso un anno quando papà era malato“.



Incalzato dall’inviato di Striscia sul nome dell’istituto che gli ha rilasciato il diploma, il “trota” risponde: “Non m’interessa dirti dove ho preso il diploma. Mi sono diplomato in una scuola padana. Sono sereno e tranquillo con i principi che la famiglia mi ha dato”.