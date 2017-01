Il coraggio delle donne a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:50 - Il tema del coraggio delle donne è centro della 29esima puntata di "Quarto Grado", il programma a cura di Siria Magri, condotto da Salvo Sottile, in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 6 aprile alle 21.10. In apertura il coraggio di Simona Napoli, la donna sposata che - dopo la scomparsa del compagno Fabrizio Pioli - non ha esitato ad accusare padre e fratello di averlo ucciso, perché contrari alla relazione. - Il tema del coraggio delle donne è centro della 29esima puntata di "Quarto Grado", il programma a cura di Siria Magri, condotto da Salvo Sottile, in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 6 aprile alle 21.10. In apertura il coraggio di Simona Napoli, la donna sposata che - dopo la scomparsa del compagno Fabrizio Pioli - non ha esitato ad accusare padre e fratello di averlo ucciso, perché contrari alla relazione.

La giovane ha denunciato i due per amore di Fabrizio, rischiando le ritorsioni della famiglia. Oggi si trova in stato di protezione insieme al figlio. Il fratello della donna è stato arrestato, mentre il padre è latitante.



A seguire, “Quarto Grado” parlerà del coraggio di una madre e della figlia: Lea Garofalo (la collaboratrice di giustizia uccisa e sciolta nell’acido dalla Ndrangheta, per aver denunciato le faide interne alla sua famiglia) e Denise Cosco, una ragazza cui hanno tolto troppo presto l’amore della madre. La giovane ha avuto la forza di costituirsi parte civile contro il padre, imputato nel processo: una ventenne che ha rotto la paura e l’omertà ed ha portato il suo contributo per scrivere una pagina di giustizia e verità per amore della madre. Per l’omicidio di Lea Garofalo sono stati condannati all’ergastolo il padre e altre cinque persone.



Nel corso della puntata, Sottile, con Sabrina Scampini, a seguito del prelievo del Dna a tre operai macedoni, si occuperà dell’omicidio di Melania Rea e della scomparsa delle due mamme: Roberta Ragusa e Silvana Pica, senza tralasciare tutte le novità sul delitto di Yara Gambirasio.