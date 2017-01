Le nuove Bond Girl a "Supercinema"

foto Ap/Lapresse Correlati TUTTI I SEGRETI DAL SET 12:16 - Sesto appuntamento con "Supercinema", in onda su Canale 5 venerdì 6 aprile alle 23.45. In anteprima per l'Italia parlano le due nuove Bond Girl di "Skyfall", Bérénice Marlohe e Naomie Harris, il nuovo film della serie 007. Intervista verità a Claudia Pandolfi: "Sono un'attrice che quando lavora va fino in fondo, ma non chiedetemi di partecipare alle feste. Io sto bene a casa mia a fare la mamma". - Sesto appuntamento con "", in onda su Canale 5 venerdì 6 aprile alle 23.45. In anteprima per l'Italia parlano le due nuove Bond Girl di "Skyfall", Bérénice Marlohe e Naomie Harris, il nuovo film della serie 007. Intervista verità a Claudia Pandolfi: "Sono un'attrice che quando lavora va fino in fondo, ma non chiedetemi di partecipare alle feste. Io sto bene a casa mia a fare la mamma".

A Supercinema, in anteprima per l’Italia, parlano le due nuove Bond Girl, Bérénice Marlohe e Naomie Harris, protagoniste del 23mo film della serie “Skyfall”. In occasione dei 50 anni della serie cinematografica più lunga e fortunata della storia del cinema ripercorreremo la storia delle ‘Bond Girl’, a cominciare dal celebre bikini bianco di Ursula Andress, che rivela: "Me lo sono cucito da sola: e pensare che qualche anno fa l’hanno venduto da Christie’s all’asta per 60mila dollari".



A seguire l’intervista-verità con Claudia Pandolfi, sugli schermi con “I più grandi di tutti” di Carlo Virzì.



E ancora: a Supercinema Daniele Vicari parla a viso aperto del suo film, “Diaz”, vincitore del premio del pubblico al Festival di Berlino mentre la coppia comico-cinefila Lillo e Greg si diverte alle spalle dei film catastrofici sulla fine del mondo: "Se proprio dovesse finire il mondo, vorremmo che accadesse con un’asteroide che cade esattamente sulla nostra casa, ma mentre dormiamo!", dicono.



E poi per la rubrica "Mai visti così" tre scoop fuori onda: a Venezia, il nostro operatore scavalca la security e 'becca' Madonna al ‘ trucco e parrucco’ ! Jennifer Lopez rivela la sua improbabile ricetta della domenica "il pollo alla parmigiana" e Liz Hurley starnutisce in diretta dopo un’uscita invernale con un vestito nude-look!