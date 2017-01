Abatantuono regista per "Area Paradiso"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati UN DEBUTTO SPECIALE 10:00 - Diego Abatantuono debutta alla regia, insieme ad Armando Trivellini, nella commedia corale "Area Paradiso", in onda venerdì 6 aprile in prima serata su Canale 5. E' la storia di alcuni lavoratori di un Autogrill dell'area di servizio "Ov". Una vera e propria comunità con persone totalmente diverse tra loro che si ritroveranno poi uniti e compatti con la volontà della direzione di chiudere tutto. debutta alla regia, insieme ad Armando Trivellini, nella commedia corale", in onda venerdì 6 aprile in prima serata su Canale 5. E' la storia di alcuni lavoratori di un Autogrill dell'area di servizio "Ov". Una vera e propria comunità con persone totalmente diverse tra loro che si ritroveranno poi uniti e compatti con la volontà della direzione di chiudere tutto.

Su una collina dell’Italia centrale, nell’area di servizio "Ov", vive una comunità organizzata secondo le regole della più completa anarchia. Un piccolo mondo formato da persone diverse ma che lavorano insieme da tanti anni; tutti si conoscono a fondo e tutti in qualche modo sopportano il lato migliore e il lato peggiore dell’altro. La pace del “paradiso” viene però messa a dura prova quando un’inaspettata lettera della Direzione generale informa che a causa della grave crisi economica l’autogrill è a rischio chiusura...è allora il momento di lottare insieme perché questo non accada.



"Avevo in mente da tempo di produrre una storia ambientata in un autogrill. - spiega il neoregista Abatantuono - Luogo mitico per eccellenza da cui passa ogni giorno tutto l’universo umano. Per chi lavora in un autogrill viaggiare è facile: tu stai fermo nello spazio, mentre tutto il mondo passa da te. - aggiunge - C'è gente particolare, ognuno con la sua forza comica e umana, ma quel che abbiamo cercato di fare è narrare in chiave divertente la storia di persone vere, convinti che la potenza della commedia sia quella di raccontare la verità facendo sorridere. E quando si ha un cast come il nostro l’impresa diventa decisamente un piacere .E’ stato bello dirigere attori così bravi in un clima di allegria e di amicizia".



Accanto a Diego Abatantuono (Furio) nel cast ci sono nomi come: Francesco Villa “Franz” (Poldo), Ricky Memphis (Aurelio), Alessandro Besentini “Ale” (Saman), Karin Proia (Marisa), Rosalia Porcaro (Wanda), Maria Jesus Pierabella (Sonia), Gianluca Fubelli (Romeo), Stefano Costantini (Martino). "Area Paradiso" è una produzione R.T.I. realizzata da Colorado Film, scritto da Giovanni Bognetti, Armando Trivellini e Diego Abatantuono.