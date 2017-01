Dr. House: "Mandateci i vostri video"

- In vista dell'attesodi "" (dal 22 aprile suogni domenica in prima serata), è di queste ore l'originale appello diai fans della serie medica di cui è protagonista. In un video apparso su Internet, l'attore inglese, ripreso nello studio di "Dr. House", lancia l'appello ai seguaci: "Mandateci foto, filmati, dediche, canzoni legate al serial e testimonianze e noi le trasmetteremo".

Il materiale più interessante farà parte di un "compilation-show" - come lo definisce Laurie - che andrà in onda in America prima dell'attesissima puntata-finale.Oltre al video, dove Laurie confessa che c'è "grande emozione e trepidazione" per l'ormai imminente finale dopo 8 stagioni seriali, sulla pagina ufficiale del telefilm si legge più diffusamente che l'iniziativa vuole "condividere le reazioni dei fans con il resto del mondo, quello che si è amato, odiato, perso, mai capito, capito troppo facilmente".A tutti un'unica indicazione tecnica per i messaggi filmati: che non durino più di un minuto, meglio meno di 30 secondi. La fantasia ai tempi di Twitter è meglio condensarla anche in video. Vedi l'appello di Hugh Laurie ai fans di "Dr. House"