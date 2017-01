Lucrezia: "La storia con Simone? Una bufala!"

- La storia d'amore trae il ballerino di "? Tutto una! L'attrice, durante la presentazione del suo lavoro teatrale, "Malamore - Esercizi di resistenza al dolore", ha confessato che tra lei e il ballerino non c'è mai stato niente. La love story - suggellata dai due dopo un bacio in diretta - era stata tutta una trovata pubblicitaria, confezionata apposta per il programma.

"Una balla! Faceva bene al programma. Se ogni uomo che ho baciato fosse diventato una storia ne avrei un carnet pieno - ha dichiarato l'attrice - Io e Simone avevamo un buon feeling e essendo entrambi liberi non dovevamo rendere conto a nessuno".La stessa Lante della Rovere, solo poche settimane fa, aveva confessato al settimanale Gente di essere innamoratissima del suo Simone. Il finto gossip non aveva però ingannato mamma Ripa di Meana, che su "Top" aveva ribattuto: "Io mi sarei risparmiata il finto amorazzo con il maestro di ballo, non è roba per lei. Però devo darle atto: anche se ciò non le ha dato la vittoria, sicuramente darà un certo seguito a questa esperienza. Quando c'è da inchinarsi alle burinate... Se il pubblico vuole quella roba, allora che dire: viva le burinate!".