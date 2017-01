Rai, Freccero sospeso per dieci giorni

foto LaPresse 19:01 - Carlo Freccero, direttore di Rai4, è stato sospeso per dieci giorni dal ruolo e dalle funzioni. Il provvedimento è stato adottato dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione della Rai dopo l , direttore di, è statodal ruolo e dalle funzioni. Il provvedimento è stato adottato dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione della Rai dopo l a telefonata a "Libero" , nella quale il direttore aveva inveito contro il giornalista Francesco Borgonovo. Freccero ha dichiarato di essere intenzionato a fare ricorso e ha aggiunto di essere pronto a uno sciopero della fame.

Il provvedimento disciplinare a carico di Freccero era stato aperto dopo la telefonata a "Libero", nella quale il direttore di Rai4 aveva accusato il giornalista Francesco Borgonovo di essere la causa, con un articolo in cui si parlava di "PornoRai", dello spostamento della serie tv "Fisica o chimica" dalla mattina alla seconda serata.



"Farò ricorso: è già tutto in mano all'avvocato Grazia Volo - ha commentato Freccero - Sono pronto a fare anche lo sciopero della fame. E' un trattamento vergognoso e umiliante, per una cosa che non esiste".



"Non ho mai ricevuto un premio di produzione in tanti anni, nonostante i grandi ascolti - ha poi aggiunto - e oggi vengo punito per una cosa che non esiste. Dal consiglio di amministrazione non ho ricevuto alcun aiuto e non ho mai avuto contatti con il 'Calearo' della sinistra in cda, Van Straten".