Sharon Stone giurata speciale ad "Amici"

E' Sharon Stone la superospite della seconda puntata di "Amici", il programma in onda sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5. Sbarcata in queste ore a Roma, la star di Hollywood farà parte della giuria esterna dello show di Maria De Filippi.

Reduce dal successo di ascolti del debutto della nuova edizione del suo talent show, Maria De Filippi potrà contare su una delle attrici più sensuali delcinema, dopo la partecipazione di Charles Aznavour che la scorsa settimana ha duettato sulle note di "Lei (She)" con Emma Marrone.



La superstar americana farà parte della giuria esterna del programma confrontandosi con la gara dei Big e quella degli Giovani Allievi. La scorsa settimana sono stati eliminati dal giudizio del televoto, ma con possibilità di ripescaggio alla terza puntata, Valerio Scanu e Virginio Simonelli.



In gara sabato ci saranno Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Karima, Emma Marrone, Annalisa Scarrone e Antonino Spadaccino. Mentre la sfida tra gli Allievi, dopo le prime due eliminazioni, vede in gara i cantanti Claudia Casciaro, Marco Castelluzzo, Ottavio De Stefano, Carlo Alberto Di Micco, Stefano Marletta, Gerardo Pulli e Valeria Romitelli; per la danza Francesca Dugarte, Jonathan Dante Gerlo, Giuseppe Giofrè, Nunzio Perricone e Valentin Stoica.