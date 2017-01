Lauren: "Altro che perfetta, ho la cellulite"

foto Glamour Correlati BELLEZZA MOZZAFIATO 17:03 - Sorriso contagioso e curve mozzafiato, Lauren Conrad appare più in forma che mai sulla copertina di "Glamour". L'ex stellina del reality "The Hills" (la docu-fiction di MTV incentrata sulla vita di alcune modelle in carriera) nonostante il fisico invidiabile, non si sente sempre soddisfatta del proprio corpo e anche lei - come molte donne - confessa di avere qualche problemino di cellulite. - Sorriso contagioso e curve mozzafiato,appare più in forma che mai sulla copertina di "". L'ex stellina del reality "" (la docu-fiction di MTV incentrata sulla vita di alcune modelle in carriera) nonostante il fisico invidiabile, non si sente sempre soddisfatta del proprio corpo e anche lei - come molte donne - confessa di avere qualche problemino di cellulite.

"Un paio di anni fa qualcuno mi fece notare la cellulite, fu stato molto meschino da parte sua. La presi sul personale e da allora non ho più avuto il coraggio di mettermi il costume a Los Angeles - ha spiegato la Conrad - Ma d'altronde non ho mai incontrato una donna che non avesse qualche insicurezza. Il segreto è imparare a mettere in risalto i lati migliori del proprio corpo".



E sulla sua vita privata la modella ammette: "La gente crede che io sia innamorata ma purtroppo non è così. E' divertente perché qualsiasi mio amico diventa automaticamente il mio fidanzato. Quando mi attribuiscono un nuovo flirt non posso fare altro che farmi una bella risata!".