Delitti a ritmo di blues con "Memphis Beat"

foto Ufficio Stampa Mediaset

16:15

- Adrenalina e comicità sulle note blues di. Questi gli ingredienti principali di ", la serie prodotta dacon protagonista, ex skater professionista e volto di "My Name is Earl", nei panni dell'eccentrico detective Dwight Hendricks. L'appuntamento con la seconda stagione - inedita in Italia - è ogni giovedì sualle ore 21.15, a partire dal