Fiorello va via da Twitter e ci scherza su

Fiorello si è cancellato da Twitter. Mistero sul perché, c'è chi ha detto che è stato a causa delle polemiche seguite alla sua mobilitazione per Rossella Urru. Ma dall'edicola di Cesare a Roma, lo showman ha registrato un video pubblicato su YouTube scherzando sullo spazio dato dai giornali alla sua cancellazione da Twitter. "Perché Fiorello si è cancellato da Twitter?" ripete più volte e poi conclude: "Auguri di Pasqua a tutti".

Nei giorni scorsi però un utente si è impossessato del suo account e ha postato: "Ero uscito a compare le caramelle... I'm back. Io stanco di cinguettare!?!? Ma se ho reso Twitter più noto di Facebook in Italia". E più di un fan c'è cascato, gioendo per il presunto ritorno. Peccato che ora sia lo stesso entourage del 'desaparecido' a garantire che Fiorello non è affatto tornato sui suoi passi spiegando che l'account non sarebbe in realtà lo stesso.