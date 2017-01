La Rai paga Celentano che fa partire i bonifici

Dopo l'appello del Campidoglio il Clan aveva replicato che Adriano Celentano avrebbe rispettato la promessa di devolvere in beneficenza il cachet del Festival di Sanremo ma che la Rai che non aveva "ancora provveduto al pagamento". Ecco che in meno di 24 ore la Rai ha provveduto al pagamento del cachet.

"Ricevuto questa mattina (4 aprile, ndr) il compenso della Rai per Sanremo (700 mila euro), sono partiti i primi due bonifici in beneficenza". E' l'annuncio del Clan Celentano, che precisa di aver inviato i 200 mila euro ai due ospedali di Emergency, Centro Chirurgico e pediatrico di Goderich (Sierra Leone) e Ospedale di cardiochirurgia di Khartoum (Sudan). Per i 500 mila euro destinati a 25 famiglie, sottolinea il Clan, sono state date disposizioni al notaio di Sanremo Marco Aveta per inviarli ai sindaci delle sette città coinvolte.



"Per quanto riguarda i 500 mila euro destinati a 25 famiglie (20 mila euro per ogni famiglia), precisa il Clan Celentano, "il dottor Marco Aveta, notaio di Sanremo, ha ricevuto disposizioni dal Clan Celentano e da Adriano Celentano per inviare i bonifici come previsto: i sindaci delle città del centro-sud (Roma, Napoli, Bari, Cagliari) avranno ciascuno a disposizione 20.000 euro per 4 famiglie. I sindaci delle città di Milano, Verona e Firenze avranno ciascuno a disposizione 20 mila euro per 3 famiglie".



Adriano Celentano, viene sottolineato, "non conoscerà in alcun modo i nomi delle famiglie individuate". "Le uniche indicazioni fornite ai sindaci sono che all'interno del nucleo familiare ci siano dei bambini. I sindaci saranno garanti che i soldi arrivino a destinazione secondo le modalità indicate".



MORANDI: "TORNO CON CELENTANO, NON E' DETTO IN RAI"

"Sanremo ha rinsaldato l'amicizia tra me e Adriano", confida Gianni Morandi a Chi. "Prima del Festival - racconta Morandi - ci eravamo dati appuntamento ad Asiago per una breve vacanza. Promessa mantenuta. E' stato bello, emozionante. Adriano, anche come padrone di casa, è un catalizzatore di emozioni". Ma questa breve vacanza - scrive il settimanale - potrebbe avere convinto Gianni Morandi e Adriano Celentano a lavorare a un progetto comune. "Dell'ultimo Sanremo non ricorderò le polemiche, ma lo splendido duetto che ho cantato con Adriano sulle note di 'Ti penso e cambia il mondo'. Lo abbiamo anche inciso in sala. Qualche idea per tornare in tv ce l'abbiamo...non c'è solo la Rai. In questo momento mi sento di affermare che noi due potremmo lavorare ovunque, ripeto, ovunque, soprattutto per il piacere di stare insieme".