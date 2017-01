Emanuele Filiberto shock: "Il cancro è tornato"

foto Twitter Correlati IL BRACCIALETTO DELL'OSPEDALE

PAURA LA PRIMA VOLTA

RICOVERO IN CLINICA 09:05 - Il principe Emanuele Filiberto di Savoia torna in ospedale per la recidiva di un tumore. Lo ha annunciato su Twitter: "Il male si è ripresentato. Sono a Ginevra perché domani mattina mi opero di nuovo... Passeremo anche questa...". Secondo il manager del principe si tratta di una recidiva di un cancro al setto nasale che stavolta è riapparso con più focolai. Intanto ringrazia i fan e amici per i messaggi: "Mi danno forza". - Il principetorna in ospedale per la recidiva di un tumore. Lo ha annunciato su Twitter: "Il male si è ripresentato. Sono a Ginevra perché domani mattina mi opero di nuovo... Passeremo anche questa...". Secondo il manager del principe si tratta di una recidiva di un cancro al setto nasale che stavolta è riapparso con più focolai. Intanto ringrazia i fan e amici per i messaggi: "Mi danno forza".

"Emanuele è stato operato quattro mesi fa per un tumore al setto nasale ma il male è riapparso in più focolai", spiega Ricky Palazzolo. In mattinata Emanuele Filiberto "verrà rioperato all'ospedale cantonale di Ginevra, dove rimarrà per la convalescenza. Poi - conclude il suo manager - aspetteremo fiduciosi la nuova biopsia".



"La fede mi dà la forza"

Tre mesi fa il principe aveva raccontato il suo dramma. "Un giorno mi sono trovato senza voce. Dopo una settimana ancora non mi tornava e mia moglie Clotilde mi ha detto: 'Fatti visitare'. Io non vado quasi mai dal medico e dal check-up si è scoperto il tumore. A casa non ne parlavo: 'Aspettiamo i risultati', pensavo, 'ho due bambine, devo essere coraggioso'. Da quando l'hanno scoperto a quando mi hanno operato il tumore si era quasi raddoppiato. Ma, tutto sommato, ho vissuto bene l'attesa dell'intervento senza troppa ansia".



Emanuele Filiberto aveva raccontato di essere molto fedele: "Grazie alla fede non ho paura della morte. Credo all'angelo custode che mi ha già salvato tre anni fa dopo l'incidente in modo. Poi il desiderio di riabbracciare le mie figlie, Vittoria e Luisa è stato fondamentale. Come la voglia di rimettermi al lavoro sul mio nuovo programma".



"Ecco è arrivato il momento..."

Emanuele Filiberto è rincuorato dai tanti messaggi di affetto di fan e amici e su Twitter ha scritto: "Grazie per tutti i vostri messaggi… mi danno forza...". Poi un nuovo status di primo mattino: "Buonagiornata a tutti, spero potervi dare notizie al più presto..." con in allegato la foto del braccialetto ospedaliero di riconoscimento.