"Linea 2" tra visioni e culture underground

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:30 - "Linea 2" è il nuovo programma in partenza sul binario di Mediaset Italia 2 in onda ogni martedì alle ore 23.30. Video suggestioni lungo un viaggio notturno dove le fermate motivano la scelta di scendere e fermarsi a guardare, per poi ripartire. Contributi di filmaker in erba come di gente comune, di band emergenti, di artisti che non si possono permettere vernissage; parodie, cortometraggi e pensieri che suscitano emozioni. " è il nuovo programma in partenza sul binario diin onda ogni martedì alle ore 23.30. Video suggestioni lungo un viaggio notturno dove le fermate motivano la scelta di scendere e fermarsi a guardare, per poi ripartire. Contributi di filmaker in erba come di gente comune, di band emergenti, di artisti che non si possono permettere vernissage; parodie, cortometraggi e pensieri che suscitano emozioni.

Immaginate una linea underground che attraversa il piccolo schermo di notte, passando sotto la superficie del consueto. Sotto traccia. Sotto pelle. Alimentata con energia pulita, come la forza della creatività, dell’impegno, del talento e della bellezza. È una linea che tocca diversi linguaggi (dai corti ai video-clip, dalle campagne sociali ai documentari). Tante stazioni, a volte riconoscibili, a volte inaspettate. Brevi soste per poi risalire a bordo...



Tra le stazioni del viaggio di "Linea 2" già fissate: Docks station - Una stazione dedicata ai documentari a tutto campo, una finestra aperta e indipendente per documentare cosa succede là fuori, oltre lo schermo, nella vita di tutti i giorni, dai grandi temi da prima pagina ai piccoli fatti che toccano la sensibilità di un solo individuo...



Music Park - I video autoprodotti da gruppi e cantanti che non hanno major alle spalle e cercano di emergere o, semplicemente, di farsi ascoltare.



Volunteers square - Una stazione popolata da video personali, persone che raccontano esperienze di vita (e a volte vite intere), dedicate a persone meno fortunate. Dai documenti filmati delle organizzazioni umanitarie a quelli realizzati dai volontari che ogni giorno tendono una mano a chi soffre.



2nd boulevArt - Nel campo nell’arte e della video-arte spuntano sempre nuovi fiori: è giunto il momento di coglierli anche in tv.



Shortlist gaTe - Una stazione dedicata ai cortometraggi, video-racconti brevi per raccontare in poche immagini quello che ci circonda.



Speech corner - Una fermata popolata da coloro che hanno qualcosa da dire e lo dicono in un video o con un video.



I "passeggeri" stessi di "Linea 2" sono invitati da una voce fuori campo a contribuire con i loro filmati per il viaggio successivo. Artisti, filmaker, band emergenti, volontari, registi in erba...L'indirizzo per inviare i video di quello che si vuole raccontare è: PROMOZIONE ITALIA 1 PALAZZO DEI CIGNI MILANO 2 – SEGRATE