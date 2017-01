Raoul Bova si trasforma in Indiana Jones

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati NEL DESERTO TRA COLPI DI SCENA 12:17 - Giovedì 5 aprile in prima serata su Canale 5 arriva il film "I guardiani del tesoro", con Raoul Bova unico protagonista italiano. A metà tra "Indiana Jones" e "Codice da Vinci", il tema di fondo dell'adventure movie (girato interamente in Sudafrica e coprodotto da Mediaset e Tandem) è il mistero leggendario di Re Salomone. L'attore a "Tv Sorrisi e Canzoni" confessa: "Spesso ho delle strane percezioni, per esempio una volta in Grecia...". - Giovedì 5 aprile in prima serata suarriva il film "", conunico protagonista italiano. A metà tra "Indiana Jones" e "Codice da Vinci", il tema di fondo dell'adventure movie (girato interamente in Sudafrica e coprodotto dae Tandem) è il mistero leggendario di Re Salomone. L'attore a "" confessa: "Spesso ho delle strane percezioni, per esempio una volta in Grecia...".

Nella cornice di scenografiche location, dallo Stato del Vaticano, ad Alessandria d'Egitto fino ai deserti della Giordania, Angelo (Bova), un uomo intrepido, affascinante e coraggioso, dovrà tenere fede alla missione segreta e vitale che il suo padrino gli ha affidato: recuperare il magico, potente e pericoloso anello di Re Salomone. In quest'avventura Angelo sarà accompagnato da Luca (Volker Bruch), il suo scapestrato fratello minore, e da Victoria (Anna Friel), un'affascinante e brillante archeologa inglese.



"Non è il mio genere di film preferito da vedere - dice Raoul - ma di sicuro è quello che preferisco fare". Poi l'attore racconta del suo mistero personale: "Da qualche tempo mi capita di andare in un posto e di percepirne in maniera netta energie negative o positive. Poi vengo a sapere che magari in quel luogo c'è stato un omicidio o sorgeva una necropoli, come in Grecia, dove ho provato delle bellissime sensazioni".