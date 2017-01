"Wild" parte alla scoperta dei vulcani

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:16 - Nuovo appuntamento con "Wild–Oltrenatura", il programma di Italia 1 condotto da Fiammetta Cicogna. In questa puntata, in compagnia del trekker professionista Roberto Bruzzone e della cagnetta Nessie, la conduttrice dovrà affrontare i pericoli che si nascondono su un'isola vulcanica. Per raggiungere il centro abitato più vicino, infatti, Fiammetta dovrà superare alcuni piccoli geyser e gli zampilli di lava incandescente. - Nuovo appuntamento con "", il programma di Italia 1 condotto da. In questa puntata, in compagnia del trekker professionistaRoberto Bruzzone e della cagnetta Nessie, la conduttrice dovrà affrontare i pericoli che si nascondono su. Per raggiungere il centro abitato più vicino, infatti, Fiammetta dovrà superare alcuni piccoli geyser e gli zampilli di lava incandescente.

Le avventure ai limiti della sopravvivenza proseguono poi con Cade Courtley, che questa settimana insegnerà a salvarsi da un disastro nucleare. Col fiato sospeso, inoltre, per Bear Grylls che si avventura sull'isola di Sumatra, e per Steve Backshall che ci racconterà tutto sulla vita dei felini.



E ancora, le immagini mozzafiato di una lotta "bestiale" tra orsi che si contendono una carcassa di maribù, un pescatore trascinato in acqua da un black marlin e un boy scout attaccato da un grizzly.



Spazio infine ai filmati del Wild Quiz, dedicato allo scontro tra il tasso del miele e un pitone, e della Wild Chart, dedicata agli animali più forti esistenti in natura.