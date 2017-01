Flavia Vento diventa poetessa

foto Ufficio stampa Correlati LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 15:04 - Di vite Flavia Vento può ben dire di averne vissute tante. Dalla "ragazza del cubo" sotto un tavolo di plexiglass all'avventura (finita male) in politica, fino all'Isola dei Famosi. Adesso la showgirl, che di gaffe se ne intende, è diventata poetessa. E se nel 2004 quando si schierò con la Margherita il suo discorso, fumosissimo, divenne un cult sul Web, ora ha affidato aall'antologia "Parole al vento" i suoi pensieri. Tra amore, morte e parole al vento. - Di vitepuò ben dire di averne vissute tante. Dalla "ragazza del cubo" sotto un tavolo di plexiglass all'avventura (finita male) in politica, fino all'Isola dei Famosi. Adesso la showgirl, che di gaffe se ne intende, è diventata. E se nel 2004 quando si schierò con la Margherita il suo discorso, fumosissimo, divenne un cult sul Web, ora ha affidato aall'antologia "" i suoi pensieri. Tra amore, morte e parole al vento.

Il libro edito da Bietti è appena uscito in libreria e promette di rivelare un lato finora sconosciuto di Flavia, ovvero la sua vena poetica. A dire il vero già durante la sua permanenza all'Isola di tanto in tanto, per scacciare il tempo, e forse anche per innervosire (ci riusciva benissimo) i suoi compagni recitava qualche verso. Che poi ha raccolto in un volume.



"Le poesie incarnano un modo assai spontaneo e spiritoso di affrontare l'esistenza. Un modo per tradurre in termini meno impegnati e più sinceri e immediati, ma non per questo meno profondi, i contenuti di certi trattati impegnati e seriosi", si legge nel presentazione.



L'obiettivo è quello di ricordare a tutti quegli adulti che fino a ieri erano bambini, "non solo che una risata vi seppellirà ma anche che, con tutta probabilità, sarà quella stessa risata a salvarvi". Perché Flavia avverte: "E' un'antologia che fa sorridere".





