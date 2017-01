"U&D", è finita tra Ramona e Mario

foto Da video Correlati QUANDO SI AMAVANO 10:36 - La loro storia è sempre stata altalenante tra gelosie e ripicche, ma stavolta sembra che tra Ramona e Mario sia davvero finita. Galeotto è stato lo studio di "Uomini e Donne" a maggio del 2010, quando la sexy tronista bionda scelse il bel corteggiatore. Ma anche per loro, purtroppo, l'amore è arrivato al capolinea, tanto che il napoletano assicura: "Non poteva andare avanti così". - La loro storia è sempre stata altalenante tra gelosie e ripicche, ma stavolta sembra che trasia davvero. Galeotto è stato lo studio di "" a maggio del 2010, quando la sexy tronista bionda scelse il bel corteggiatore. Ma anche per loro, purtroppo, l'amore è arrivato al capolinea, tanto che il napoletano assicura: "Non poteva andare avanti così".

Già, sembra che dopo un litigio a San Valentino i due non si siano più né rivisti né cercati. E un mese fa Mario scriveva su Facebook: "Voglio spiegare una cosa riguardo al single con il sorriso, in pratica il sorriso l'ho messo perché dopo un anno e mezzo che credevi di conoscere una persona che invece si è rivelata l’opposto ti vien da dire... meno male che ho scoperto in tempo con chi avevo a che fare! quindi non vittimizzate Ramona perché in questo caso sono io la parte ferita!!!".



Scrivendo così nero su bianco che era stato proprio la tronista a deluderlo. Al tempo stesso giura, a "Visto", che non si è trattato di tradimento, ma delle solite incomprensioni: "Non riusciamo a stare in armonia. Quest'ultimo litigio ha portato a galla i problemi del passato che non abbiamo mai superato: lei non riesce ad imparare dai propri errori. Non ci sentiamo da più di un mese. E né io né lei abbiamo fatto qualche tentativo per tornare insieme".



La parola fine sembra dunque inevitabile, e anche se la coppia ha già superato due crisi, stavolta Mario assicura: "Stavolta non vale il proverbio secondo cui non c’è due senza tre...".