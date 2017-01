"Le tre rose di Eva" tra amore e sangue

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET 09:31 - Passione, vendetta, tradimenti, amore. E sangue, con un omicidio. Sono questi i tasselli che compongono il mosaico di "Le tre rose di Eva", la nuova fiction di Canale 5 in onda da mercoledì 4 aprile (per 12 puntate) in prima serata. Con al centro due grandi famiglie, concorrenti nel settore del vino, in guerra tra verità nascoste. Spiccano Anna Safroncik, nei panni di Aurora Taviani e Roberto Farnesi che darà vita ad Alessandro Monforte. - Passione,. E, con un omicidio. Sono questi i tasselli che compongono il mosaico di "", la nuova fiction diin onda da mercoledì 4 aprile (per 12 puntate) in prima serata. Con al centro due grandi famiglie, concorrenti nel settore del vino, in guerra tra verità nascoste. Spiccano, nei panni di Aurora Taviani eche darà vita ad Alessandro Monforte.

"Una saga familiare che farà sognare e ricorda quelle dell'Ottocento", spiega il direttore Fiction Mediaset, Giancarlo Scheri, che per dodici puntate di 80 minuti ciascuna racconterà le vicende torbide e i rancori che segnano i difficili rapporti tra due famiglie, i Taviani e i Monforte. Il tutto messo in scena sullo sfondo di Villalba, un immaginario paese toscano adagiato sulle colline ricoperte dai filari carichi di viti.



Accanto agli interpreti principali un cast ricco e vario, composto da numerosi attori tra cui Barbara De Rossi, nella fiction Eva Taviani, la mamma di Aurora, ma anche di Tessa (Giorgia Wurth) e Marzia (Karin Proia), "le tre rose di Eva" che danno il titolo alla fiction. Una produzione Rti, realizzata da MediaVivere, che punta tutto sui sentimenti. Girato da settembre a dicembre tra Toscana e Umbria e Lazio, e ancora di fase di realizzazione, dal momento che alcune puntate sono in post-produzione, la fiction si avvale di un cast di 24 attori.



La vicenda narrata segue sentieri diversi che spesso si sovrappongono ma che possono anche non combaciare. Una storia quindi "con molte linee narrative, alcune delle quali hanno una vita propria", sottolinea il regista Mertes, che addirittura potrebbe arrivare all'estero. "Abbiamo avviato trattative per vendere il prodotto all'estero - continua Scheri - D'altra parte, il fatto che 'Elisa di Rivombrosa' è stato venduto all'estero ci fa ben sperare. Pensiamo di poter vendere questa fiction nei paesi dell'Est Europa, in Spagna, Portogallo e Grecia".



Una fiction di prime time che, da aprile a giugno, accompagnerà il pubblico di Canale 5 mirando alla sua fedeltà a suon d'amore e di sogni in compagnia delle due famiglie i Monforte e i Taviani.