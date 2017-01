Sabrina: "Ora voglio una famiglia"

L'avventura di Sabrina nella Casa è durata 84 giorni: è entrata durante la dodicesima puntata e ha superato ben 11 nomination. "Ringrazio tutti, veramente tutti di cuore per avermi portato fino alla fine e avermi dato l'opportunità di coronare un sogno. Sono felice - dice Sabrina - perché fuori credo sia arrivata la mia semplicità, ho il cuore pieno di gioia".



Incontenibile, sorridente ed emozionata, la 21enne è ancora incredula: "Non me l'aspettavo davvero, così come non mi aspettavo di entrare. E invece eccomi qua. Non mi sono mai sentita speciale, e oggi, invece, mi sento speciale. Non ho ancora realizzato, mi sembra tutto un sogno".



Il pensiero va subito a Vito, il concorrente con cui nella Casa ha iniziato, tra alti e bassi, una storia d'amore che oggi sembra avere un futuro roseo: "Lui è stato fondamentale, lo ringrazierò tutta la vita. Mi ha insegnato a fidarmi delle persone. Ho avuto purtroppo un passato di incomprensioni e mancanza di amore proprio da parte di chi mi avrebbe dovuto amare incondizionatamente (riferendosi al suo difficile passato familiare, ndr), mi ero chiusa negandomi ogni sentimento, e invece dentro la Casa con Vito mi sono lasciata andare".



Cosa c'è nel futuro di questa studentessa al terzo anno di giurisprudenza? "Spero davvero di poter realizzare i miei progetti, spero di laurearmi, aprire uno studio tutto mio, avere una famiglia, una vita normale".