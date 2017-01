"Grande Fratello supera obiettivi di Rete"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:56 - Massimo Donelli, direttore di Canale 5 ha commentato la conclusione del Grande Fratello: “Anche quest'anno ha raggiunto e superato gli obiettivi d'ascolto fissati dalla rete. Un risultato importante perché ottenuto, rispetto al passato recente, all'interno di un quadro competitivo molto più forte, ampio e articolato e in una dimensione temporale (24 puntate in sette mesi) che non ha paragoni nel sistema televisivo italiano". - Massimo Donelli, direttore di Canale 5 ha commentato la conclusione del Grande Fratello: “Anche quest'anno ha raggiunto e superato gli obiettivi d'ascolto fissati dalla rete. Un risultato importante perché ottenuto, rispetto al passato recente, all'interno di un quadro competitivo molto più forte, ampio e articolato e in una dimensione temporale (24 puntate in sette mesi) che non ha paragoni nel sistema televisivo italiano".

"Per valutare compiutamente questa performance e apprezzarla appieno, però, occorre allargare il campo visivo anche ai numeri che il Grande Fratello è stato capace di generare sul web: 330 milioni di pagine viste, con una media giornaliera di 2,1 milioni; 190 mila visitatori unici quotidiani; e 740 mila video scaricati giornalmente per un totale, dalla prima all'ultima puntata, di oltre 120 milioni di video visti. Non basta. La pagina ufficiale su Facebook ha totalizzato oltre 852.000 fan e il nuovo sistema di voting via Facebook credits, prima iniziativa in Italia collegata ad un reality, ha pesato per il 12% sul totale dei voti espressi tramite tutte le modalità disponibili".



"Numeri che, una volta di più, confermano la centralità e il peso della tv generalista anche su Internet e certificano la forza del brand. Un grazie particolare per tutto ciò va ad Alessia Marcuzzi e al team di Endemol: nel corso di sette mesi hanno garantito sempre entusiasmo e professionalità consentendo al programma di mantenere la leadership sul target commerciale 15-64 anni, il più pregiato per gli investitori pubblicitari”.