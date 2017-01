Ficarra e Picone, boom di ascolti a Striscia

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:37 - Ascolti eccellenti per il ritorno di Ficarra&Picone alla conduzione di "Striscia la Notizia", che è risultato programma più visto dell'access prime time con 6.914.000 telespettatori, pari al 28.07% di share sul target 15-64 anni. Il tg satirico di Antonio Ricci ha raggiunto picchi che sfiorano i 9 milioni di spettatori (8.877.232 telespettatori). per il ritorno dialla conduzione di "", che è risultato programma più visto dell'access prime time con 6.914.000 telespettatori, pari al 28.07% di share sul target 15-64 anni. Il tg satirico diha raggiunto picchi che sfiorano i 9 milioni di spettatori (8.877.232 telespettatori).

Ficarra e Picone, dopo le fortunate conduzioni Greggio-Iacchetti e Greggio-Hunziker, sono infatti tornati dietro la scrivania di "Striscia", per concludere un'edizione del Tg satirico ricca di successi. In merito al loro ritorno, i due comici siciliani commentano: "Condividiamo l'ottimo risultato ottenuto con gli autori e gli inviati che sono il vero motore di Striscia la Notizia. E anche con il nuovo arrivato, il cucciolo Nebbia!".



Anche in questa stagione, Striscia ha raggiunto risultati eccezionali di audience: la media è di 6.700.000 telespettatori con il 23% di share, risultati che dimostrano come il pubblico è capace di scegliere e di apprezzare programmi che veicolano importanti contenuti.



Pur non perdendo la sua natura ironica e irriverente, infatti, Striscia fa servizio pubblico quotidianamente. Sono gli italiani che, attraverso le centinaia di segnalazioni, portano alla luce le ingiustizie e le magagne del Paese. È qui che entra in campo la sempre più brillante squadra di improbabili inviati che - nonostante i travestimenti un po' arrangiati e l'aspetto spesso inattendibile - sigla e porta a termine difficili inchieste in tutto il territorio nazionale.