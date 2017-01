Maria De Filippi: "Vorrei Amici in quattro serate"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati VIRGINIO O SCANU, CHI RIPESCARE?

LA PRIMA PUNTATA 11:57 - La prima puntata del serale di "Amici" ha vinto la sfida delsabato sera con il 23% di share e 4 milioni 820 mila telespettatori. Già quattro le eliminazioni: 2 nei Big, Virginio e Valerio Scanu e 2 per i Giovani: il ballerino Josè e la cantante Francesca. Esplosiva Luciana Littizzetto che prende in giro anche Belen. Maria De Filippi al Tg5: "Mi piacerebbe per una volta andare in onda con 'Amici' invece che per nove puntate per 4 o 5 sere". - La prima puntata del serale di "" ha vinto la sfida delsabato sera con il. Già quattro le eliminazioni: 2 nei Big,e 2 per i Giovani: il ballerinoe la cantante. Esplosivache prende in giro ancheal Tg5: "Mi piacerebbe per una volta andare in onda con 'Amici' invece che per nove puntate per 4 o 5 sere".

La conduttrice e autrice spiega cos'è successo quest'anno ad "Amici": "Il cambio collocazione era necessario ed è stato cambiato il programma, stravolto, abbiamo lavorato tanto per cambiarlo ed è andata bene e speriamo abbia convinto". Spazio anche a qualche commento per l'intervento di Luciana Littizzetto che ha preso in giro non solo la conduttrice, Belen ma anche Valerio Scanu ("Sembra il Mondo di Patty con i boccoli. Sembra Gesù di Nazaret truccato da Diego Della Palma"): "Luciana è imprevedibile, geniale - spiega Maria - quando va non sai mai cosa dice stai in tensione ed è giusto sia libera e dica quello che vuole".



Per quanto riguarda gli eliminati Scanu e Virginio non si sbilancia ("magari mi stanno guardando a casa") ma spiega: "Mi è dispiaciuto per tutti e due, c'è un ripescaggio a breve so per certo che qualcuno che rientrerà. Per loro è una occasione per farsi rivedere ed è un'emozione".



La prima puntata dell'undicesima edizione del serale di "Amici" si è aperta con i Big che hanno cantato le cover, a giudicarli il voto dell'Orchestra. Tra le prove più convincenti Annalisa con una versione personale di "It's, Oh, So Quiet", essenziale ma incisivo Pierdavide Carone in "Vecchio frack" di Modugno, Emma in duetto Charles Aznavour in "Lei" e Karima che è tornata con i virtuosismi vocali per il medley di Whitney Houston ("I will always love you", "I wanna dance with somebody"). Da sottolineare Alessandra Amoroso che finalmente ha potuto cantare il tanto amato soul con i brani celebri di Aretha Franklin, tra cui "Chain of Fools". Prima si è classificata Karima, penultimo e ultimo Valerio e Virginio e quindi sono andati al televoto. I due si sono sfidati con gli inediti e ha vinto Valerio ma Virginio può essere ripescato alla terza puntata.



Spazio alla categoria dei Giovani con l'ingresso poi dei ballerini. Sono i professori a scegliere chi mandare in sfida e chi giudica se la giuria tecnica o esterna. Alessandra Celentano ha scritto nomi e prove della sfida: José contro Giuseppe. A giudicare è la giuria tecnica che salva Giuseppe. I professori scrivono due nomi di chi vogliono mettere in sfida e chi perde andrà con José al televoto. Le carte scelgono Garrison che indica Francesca e Valentin al confronto. La giuria tecnica boccia Valentin che va dritto al televoto con José che perde e lascia il talent show per sempre.



Per i cantanti Grazia Di Michele mette in sfida il suo allievo Ottavio contro Gerardo a giudizio della giuria esterna: Riccardo Scamarcio, Federica Pellegrini e Christian De Sica. A maggioranza la giuria salva Gerardo. I professori poi fanno due nomi e la giuria tecnica poi sceglie il preferito. Le carte scelgono Rudy che ha indicato Stefano e Francesca. Rudy sceglie il giudizio dei tecnici che promuovono Stefano. Al televoto vanno Francesca e Ottavio che ha vinto col 66% delle preferenze.



Infine i Big con gli inediti che vengono giudicati dai tecnici. Emma canta "Non è l'inferno", Annalisa "Senza riserva", Pierdavide Carone in "Naní", Karima "Come in ogni ora", Antonino "Ritornerà", Valerio Scanu "Amami", Marco Carta "Mi hai guardato per caso" e Alessandra Amoroso "Ti aspetto". Al primo posto c'è Alessandra utimo e penultimo dunque a televoto Valerio e Antonino ma la giuria esterna regala la golden share ad Antonino che si salva. Con Valerio al televoto va Marco che vince.



Alle 21.48 "Amici" ha ottenuto il primo picco di ascolto con 6 milioni 421 mila telespettatori e in chiusura alle 24.48 sfiora il 35% di share. Per i dati sul target commerciale (15-64 anni), “Amici” vola al 26.12%, mentre “Ballando con te” si ferma all’11,87%, a una distanza di 15 punti percentuali di share.

Andrea Conti