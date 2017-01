Sabrina vince il Grande Fratello 12

BALLI E MOMENTI PIU' BELLI

La ventiquattresima e ultima puntata si apre con "Heroes" di David Bowie e i momenti più belli dei ragazzi vissuti nella Casa. "Quante emozioni condensate in cinque minuti, voi siete i nostri eroi", dice un'emozionata Alessia Marcuzzi. Poi parte il ballo con tutti i concorrenti in studio.



ILENIA TRA LACRIME ED EMOZIONI

Una sorpresa aspetta Ilenia che incontra una persona molto importante, ovvero la sorella Giulia. "Hai fatto un gesto bellissimo, quello di regalare la finale a Gaia, hai un cuore grandissimo. Hai fatto anche riunire la nostra famiglia". "Sono emozionatissima, sono rientrata nella normalità - dice l'indossatrice romana ad Alessia - mia sorella poi è la persona più importante della mia vita". Le due si abbracciano e piangono. Poi Ilenia viene messa in contatto con Gaia. "Io ti ringrazio con tutte le cellule del mio corpo, non ho parole, mi manchi tanto e ti amo tantissimo", le dice l'amica in finale.



I RICORDI DEI FINALISTI

A Gaia mancherà "stare con tanta gente, è stato un Natale bellissImo. Ho conosciuto delle persone fantastiche". Per Patrick, invece, questa volta è stata più "divertente". Franco rifarebbe l'esperienza: "Mi mancheranno le notti prima di addormentrsi tutti insieme". Sabrina ha trovato l'amore (Vito, ndr): "Qui dentro mi sono scontrata con me stessa e con gli altri". Mentre Martina ricorda i suoi pianti.



LITE TRA ILENIA, FLORIANA E CHIARA

Ilenia entra in studio e viene accolta dal calore del pubblico. Parte quindi il "best of" dei momenti più belli vissuti nella Casa. La bella modella ribadisce di non essersi pentita di aver ceduto la sua immunità a Gaia: "Se doveva andare così meglio uscire una settimana prima, che un'ora prima". "Hai giocato in modo corretto e leale, io ti vedevo in finale: ma domani ti vedi con Rudolf? Anche perché noi alla storia dell'amicizia non abbiamo mai creduto". "Certo, non vedo l'ora", risponde subito. Poi parte una clip con le cattiverie degli inquilini su di lei: da Luca a Chiara, da Enrica a Floriana. "Poveraccia", attacca Ilenia riferendosi alla sexy astrologa che si difende: "Sei tu la vera poveraccia". Per Chiara la modella romana ha "problemi a relazionarsi con le donne". "Hanno fatto questo gruppo delle comari, mi sembrano delle vecchiette di paese...", ribadisce Ilenia che minaccia anche di "darle una capocciata".



ILENIA INCONTRA VITO

Dopo le incomprensioni Ilenia incontra e abbraccia Vito. "Ho capito che hai una sensibilità superiore agli altri uomini che conosco. Hai capito che io in quel periodo ero in difficoltà. Mi sono innervosita, io non credo che Vito abbia mai pensato che io fossi finta". "Abbiamo esagerato entrambi", risponde Vito. E interviene Alessia: "Tra i due litiganti il terzo gode: Franco è in finale". Poi entrambi ammetto che l'ingresso di Sabrina ha sicuramente destabilizzato la loro amicizia.



ARMANDO E CATERINA FACCIA A FACCIA

Arriva anche il momento di Armando, il dandy della Casa, e Caterina seduta tra il pubblico a stento trattiene le lacrime. Naturalmente si parla della storia con Caterina. Parte un rvm con i momenti più belli e quelli più brutti. Caterina piange e si difende: "Dopo tutto quello che è successo, sono entrata in confusione, ho rivisto Fabrizio perché l'ho incrociato negli studi televisivi, io spero che lui mi dia la possibilità di parlare al di fuori da tutto". "Ci siamo già detti tutto, per me hai assunto una connotazione comica, non voglio più parlare di questa cosa", risponde l'architetto siciliano. "Nella vita si può sbagliare", dice Cate. Dal canto suo Fabrizio - rispondendo a una domanda di Alfonso Signorini - assicura che la sua non è stata una vendetta. Invece per Floriana "Armando non era abbastanza preso di Caterina".



