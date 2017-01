Fiorello dà l'addio a Twitter

foto LaPresse 16:51 - Fiorello lascia Twitter. L'account dello showman è diventato irraggiungibile dopo un mese di "silenzio" il suo ultimo tweet era stato infatti un commento sulla falsa notizia del rilascio di Rossella Urru il 3 marzo. Fiorello ha abbandonato Twitter senza salutare, senza spiegare perchèabbia deciso di lasciare gli oltre 100mila followers che lo seguivano. - Fiorello lascia Twitter. L'account dello showman è diventato irraggiungibile dopo un mese di "silenzio" il suo ultimo tweet era stato infatti un commento sulla falsa notizia del rilascio di Rossella Urru il 3 marzo. Fiorello ha abbandonato Twitter senza salutare, senza spiegare perchèabbia deciso di lasciare gli oltre 100mila followers che lo seguivano.

I suoi fan lo seguivano dal lancio del suo show del lunedì sera "#ilpiugrandespettacolodopoilweekend" e continuavano, fino a un mese fa, a guardare le sue rassegne stampa mattutine.



Ora spopola l'hashtag #freeFiorello e migliaia di persone commentano con sarcasmo l'addio dello showman. L'unico indizio che potrebbe spiegare il gesto di Fiore, al momento, è il suo appoggio al social network fondato da Claudio Cecchetto: "Faceskin". Oltre allo showman siciliano, potrebbe abbandonare Twitter per lo stesso motivo Lorenzo Jovanotti che lascerebbe "orfani" i suoi 800mila followers.



OSPITE A VERISSIMO: "MIA MAMMA E' COME ALDO GRASSO"

"Mia mamma è come Aldo Grasso. Riesce sempre a criticare qualcosa dei miei programmi, soprattutto quando faccio battute a sfondo politico, religioso o sessuale". Queste le parole di Fiorello intervistato da Alvin, in esclusiva per "Verissimo" dove sarà ospite sabato pomeriggio.



Parlando di sua figlia Angelica, lo showman confida: "Scherzando, dico sempre ad Angelica che quando sarà grande dovrà fare la geriatra, così poi mi curerà quando sarò vecchio". Ad Alvin che gli chiede cosa guarda in tv, Fiorello risponde: "Ultimamente mi sto appassionando di programmi di cucina: Li guardo tutti e poi cerco di copiare le ricette". E, a proposito di un suo ritorno in video confida "Ora non torno proprio in tv ma prossimamente sarò in radio".