Il serale di "Amici" ricco di novità e ospiti illustri

Tante le novità per la prima puntata del serale di "Amici", condotto da Maria De Filippi, in onda sabato 31 marzo alle 21.10 in prima serata su Canale 5. La gara è rinnovata con 2 gironi: Big (9 ex protagonisti del talent) e Giovani (14 allievi di quest'anno). Ospiti della prima puntata Luciana Littizzetto e Charles Aznavour. Christian De Sica, Federica Pellegrini e Riccardo Scamarcio nella giuria esterna e il ritorno di Belen nel corpo di ballo.

Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione con una formula completamente rinnovata che prevede anche la partecipazione di grandi ospiti: a cominciare da Charles Aznavour, vera e propria leggenda della musica internazionale che, nel corso della prima puntata, duetterà con uno dei cantanti in gara. Altra grande ospite della nuova edizione del programma sarà Luciana Littizzetto; mentre la giuria esterna, il cui voto diventerà una Golden Share, sarà composta questa settimana da tre superstar: Christian De Sica, Federica Pellegrini e Riccardo Scamarcio.



Ma la trasmissione quest’anno sarà arricchita anche dalla presenza della showgirl argentina Belen Rodriguez che torna sul palco in veste di ballerina dopo il debutto come “special guest” nel serale della scorsa edizione, accanto ai professionisti Josè Perez, Anbeta Toromani, Stefano De Martino, Amilcar Moret Gonzalez, Francesco Mariottini, Martina Nadalini ed Eleonora Scopelliti e al corpo di ballo di Daniel Ezralow.



Ad una grande orchestra di 43 elementi diretta dal Maestro Beppe Vessicchio sarà affidata invece l’esecuzione delle musiche che accompagneranno l’esibizione dei ragazzi in gara.



Completamente rinnovato quest’anno l’impianto di gara di Amici, che presenta per la prima volta due gironi distinti: quello dei Big, 9 artisti nati musicalmente grazie al talent show e divenuti oggi grandi realtà della discografia: Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Karima, Emma Marrone, Valerio Scanu, Annalisa Scarrone, Virginio Simonelli, Antonino Spadaccino.



Quello dei Giovani, che vedrà i 14 allievi dell’undicesima edizione contendersi il titolo di vincitore nella sezioni Canto e Danza: Claudia Casciaro, Marco Castelluzzo, Ottavio De Stefano, Carlo Alberto Di Micco, Francesca Mariani, Stefano Marletta, Gerardo Pulli e Valeria Romitelli, per il canto; Josè Becerra, Francesca Dugarte, Jonathan Dante Gerlo, Giuseppe Giofrè, Nunzio Perricone e Valentin Stoica, per il ballo. Tra le novità di questa edizione, l’introduzione di un nuovo strumento di voto: il download digitale delle canzoni degli artisti in gara. Il gran finale si terrà all’Arena di Verona.