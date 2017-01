Tutti pazzi per i "My Little Pony"

foto Ufficio stampa Correlati I CAVALLINI CONQUISTANO LE STAR 14:05 - Icona indimenticabile degli anni 80, i "Little Pony" hanno immediatamente conquistato il cuore di grandi e piccini, per essere poi consacrati dai cartoni animati per la tv. Da quando sono nati - nel 1983 - ne sono stati venduti più di 100 milioni di esemplari, una cifra che fa di questo giocattolo il più collezionato al mondo - Icona indimenticabile degli anni 80, i "Little Pony" hanno immediatamente conquistato il cuore di grandi e piccini, per essere poi consacrati dai cartoni animati per la tv. Da quando sono nati - nel 1983 - ne sono stati venduti più di 100 milioni di esemplari, una cifra che fa di questo giocattolo il più collezionato al mondo

Negli ultimi mesi - complice un piano di rilancio a livello internazionale - tra i vip dello star system è scoppiata una vera "pony mania". Lady Gaga non si è lasciata sfuggire questa ghiotta occasione e si è fatta tatuare un unicorno sulla coscia, oltre a farsi confezionare una collana a tema. Ma la moda ha contagiato anche la collega Katy Perry. La cantante ha infatti ammesso che le sue acconciatura sono spesso ispirate alle colorate criniere dei cavallini. Inoltre il video promozionale della seconda stagione del cartoon è liberamente tratto dalla sua hit "California Girls".



I "My Little Pony" sono diventati in breve tempo delle vere star del web, reclutando nuovi appassionati del genere. Si tratta dei "Bronies" (acronimo di brother e ponies), i fratelli e i fidanzati delle ragazze che amano i teneri cavallini. Si tratta di una community foltissima, che ad oggi vanta più di 100 milioni di appassionati in tutto il mondo.