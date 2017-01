Isola, Elia fa la guerra a Manuel Casella

foto Da video Correlati ARIANNA E I CAPEZZOLI IN LIBERTA'

SPACCO INGUINALE PER GUENDA 11:05 - Polemiche fino all'ultimo minuto contro chi è considerato lo stratega dell'Isola dei Famosi. Antonella Elia prima eliminata dal televoto e poi ripescata attacca senza mezzi termini il favorito alla vittoria, Manuel Casella, urlandogli "falso" e "ipocrita". Casella è in finale con Andrea e Max, la quarta finalista sarà la vincitrice del televoto tra Antonella e Aida. I naufraghi sbarcheranno a Milano per l'ultima puntata il 5 aprile. - Polemiche fino all'ultimo minuto contro chi è considerato lo stratega dell'prima eliminata dal televoto e poi ripescata attacca senza mezzi termini il favorito alla vittoria, Manuel Casella, urlandogli "falso" e "ipocrita". Casella è in finale con Andrea e Max, la quarta finalista sarà la vincitrice del televoto tra Antonella e Aida. I naufraghi sbarcheranno a Milano per l'ultima puntata il 5 aprile.

Semifinale senza esclusioni di colpi e con tante sorprese. Antonella Elia aveva perso al televoto contro Nina Moric ma poi è stata messa nuovamente al giudizio del pubblico ed è riuscita ad rientrare in gioco con Aida Yespica, che ha vissuto due settimane isolata a Cayo Solitario. Nina è stata la meno televotata delle tre ma prima di andar via si è raccomandata: "Antonella mi raccomando comportati bene questa settimana", risposta secca con sorriso sulle labbra: "Non ci penso proprio!".



Ed è stata di parola Antonella perché quando è rientrata nel tempio Max, Andrea e Manuel si sono raggelati. Aida ha cercato di stemperare la tensione con sorrisi e aneddoti della sua esperienza da isolata ma Antonella Elia ha attaccato prima Manuel accusandolo di falsità, nuovamente, e poi Andrea.



Quest'ultima infatti doveva scegliere chi mandare in nomination tra Max e Aida con Antonella, risultata ancora una volta la più votata dal gruppo. E' bastato uno sguardo della concorrente rivolto a Manuel a scatenare l'ira di Antonella. "Ma fai la tua nomination che guardi a fare Manuel?", insomma l'attrice ancora una volta ha sottolineato come il naufrago sia considerato dai compagni per attuarare le regole del 'gioco', eliminazioni incluse. Manuel spazientito, per la prima volta, ha tentato di ribaltare le accuse di Antonella chiamandosi fuori dalle logiche di strategie.



Ed è solo l'inizio, la settimana sarà ancora lunga prima che i naufraghi facciano ritorno in studio a Milano per la grande finale. Chi vincerà al televoto tra Aida e la Elia? Chi si unirà ai tre finalisti Max, Manuel e Andrea? Gli occhi e le orecchie per ora sono puntati su quanto accadrà in queste ore e c'è da scommettere che la Elia non darà tregua al suo acerrimo nemico.

