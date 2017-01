Nora Mogalle si spoglia di piume e paillettes

foto Rolling Stone Correlati CURVE DA CAPOGIRO 13:41 - Nora Mogalle ha conquistato i sogni erotici degli italiani esibendosi in acrobatici e sensuali numeri di burlesque. Ora la ballerina del "Chiambretti Night" ha deciso di abbandonare - almeno per un po' - piume e paillettes per concedersi all'obiettivo del fotografo come mamma l'ha fatta. Un servizio ad alto tasso erotico quello di "Rolling Stone", che esalta la sua bellezza acqua e sapone e le sue curve mozzafiato. ha conquistato i sogni erotici degli italiani esibendosi in acrobatici e sensuali numeri di burlesque. Ora la ballerina del "" ha deciso di abbandonare - almeno per un po' - piume e paillettes per concedersi all'obiettivo del fotografo come mamma l'ha fatta. Un servizio ad alto tasso erotico quello di "", che esalta la sua bellezza acqua e sapone e le sue curve mozzafiato.

La showgirl non è però nuova al mondo della moda, anche se la danza rimane il suo primo amore. All'età di 4 anni, infatti, Nora entra nella scuola del Teatro dell'Opera di Berlino per proseguire poi la sua carriera in una compagnia di balletto della televisione tedesca.



L'incontro casuale con una ballerina la porta a Parigi, dove rimane affascinata dall'atmosfera Ville Lumière. La Mogalle viene scritturata immediatamente dal Moulin Rouge e - proprio lo stesso giorno - una nota agenzia di modelle la nota e la prende sotto la sua ala, per lanciarla sui set fotografici di tutto il mondo.