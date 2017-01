Gabriella Carlucci colpisce l'inviato de Le Iene

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FASI DELL'AGGRESSIONE

Durante "Le Iene Show" viene trasmesso un servizio di Filippo Roma che, nel Comune di Margherita di Savoia, incontra il sindaco della cittadina pugliese, nonché Onorevole, Gabriella Carlucci. Quest'ultima deve risarcire, secondo sentenza, una ex assistente parlamentare pagata in nero. Roma cerca di chiedere informazioni ma l'Onorevole si spazientisce e gli tira i capelli.

La Iena giunta nel comune, cerca il primo cittadino per chiederle informazioni in merito ad una sentenza di un Giudice del Lavoro che la condanna a pagare 13 mila euro ad una sua ex assistente parlamentare, pagata in nero per due anni. Roma sottopone all’attenzione della politica anche le accuse fatte da Rocco Castagna, un uomo che dichiara di essere stato per 4 anni assistente della Carlucci senza ricevere, a suo dire, alcun tipo di compenso per le sue prestazioni.



Per comprovare la veridicità delle sue affermazioni, la Iena raccoglie le affermazioni di diversi altri assistenti parlamentari tutt’ora in attività, che confermano di conoscere Castagna. Lo stesso Castagna mostra, inoltre, il tesserino rilasciatogli per entrare nella segreteria politica di Gabriella Carlucci.



La discussione, però, degenera immediatamente al punto che l’inviato di Italia 1 viene preso per i capelli dall’Onorevole mentre una seconda persona cerca di oscurare la telecamera coprendola con degli abiti prima che il primo cittadino si allontani.