Gf12, sale la tensione per la finale

Sale la tensione nella Casa del "Grande Fratello 12", perché domenica primo aprile in prima serata su Canale 5 ci sarà la grande finale del reality più amato con Alessia Marcuzzi. Dopo l'uscita a sorpresa di Ilenia che era la super-favorita, Gaia, Franco, Patrick, Martina e Sabrina sono sempre più vicini alla realizzazione del loro sogno. Chi la spunterà?

I finalisti hanno trascorso la settimana tra giochi e scherzi. Con Patrick che è sempre più vicino alla bella Martina (baci, carezze, morsi maliziosi e sfide a colpi di cuscini e schiuma da barba dimostrano che tra loro c'è qualcosa di più di un rapporto di convivenza), Gaia che sente la mancanza di Ilenia e Sabrina e Franco che si interrogano sulla finale.



"Ma sarà una puntata come un'altra, si sta qui tre ore e poi finisce tutto!", sostiene Patrick. Il romano, però, non capisce l'esternazione dell'amico e chiede: "Ma non eri agitato?". E l'estroso inquilino confessa: "Sì, ma un po' lo sono anche ora". Intanto "Grande Fratello" organizza un picnic in giardino per i ragazzi, ai quali fa trovare tovaglia, cestini, posate ed anche uno dei giochi più graditi: il Twister. I concorrenti sembrano felicissimi di poter far merenda sdraiati sotto il sole cocente. Si ride e si brinda pensando alla finale.